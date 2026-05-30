Ile Maurice: Jubin Nautiyal - «Moris mo kontan zot»

Arrivé ce matin à Maurice, le chanteur indien Jubin Nautiyal et Ajay Deora, CEO de Ticketbox.mu ont tenu une conférence de presse dans la soirée afin d'évoquer le grand concert prévu demain au SVICC.

Très heureux d'être de retour sur l'île, Jubin Nautiyal a déclaré : «It's a very special feeling to be here... the love that you gave us last time was so beautiful that we had to come back...»

L'artiste a également annoncé qu'un groupe spécial de musiciens l'accompagnera sur scène et qu'il a préparé plusieurs chansons dédiées aux fans présents au concert.

Se remémorant sa dernière visite à Maurice, le chanteur a confié se souvenir de certains mots créoles, notamment «Ki manier». Il a aussi affirmé vouloir goûter à nouveau aux spécialités locales, comme le dholl puri, durant son séjour. Pour conclure, il a adressé un message chaleureux au public : «Moris mo kontan zot».

De son côté, Ajay Deora a annoncé que le concert affiche complet et a tenu à remercier chaleureusement tous les clients fidèles de Ticketbox.mu.