Tunisie: Aucun incident majeur sur l'eau potable durant l'Aïd al-Adha

29 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, chargé des Ressources hydrauliques, Hammadi Habib, a affirmé que les journées de l'Aïd al-Adha se sont déroulées dans des conditions normales, sans perturbations significatives dans l'approvisionnement en eau potable, à l'exception de quelques incidents ponctuels liés à des pannes sur les réseaux.

Cette déclaration a été faite lors d'une séance de travail consacrée au suivi des projets de développement et des programmes d'intervention dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques dans les gouvernorats de Tunis et Ben Arous.

À cette occasion, Hammadi Habib a appelé à intensifier les préparatifs en prévision de la saison estivale afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement en eau potable à travers les différentes régions du pays.

Le responsable a également insisté sur la nécessité de suivre de près les volumes d'eau destinés à l'irrigation dans chaque gouvernorat, tout en renforçant les préparatifs pour la saison de collecte.

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Il a, en outre, souligné l'importance d'améliorer la coordination entre les différentes structures et autorités régionales concernées afin de garantir une gestion efficiente des ressources hydrauliques et la continuité des services publics liés à l'eau.

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