Tunisie: Tunis - Accès gratuit au zoo du Belvédère pour sa réouverture

La municipalité de Tunis a annoncé la réouverture du parc zoologique du Belvédère à partir du samedi 30 mai, après l'achèvement des travaux de maintenance et de réaménagement du site.

À cette occasion, l'entrée sera exceptionnellement gratuite pour les visiteurs durant le week-end de réouverture.

Dans un communiqué publié vendredi soir, la municipalité a précisé que l'accès au zoo sera libre samedi à partir de 11h00 et dimanche dès 9h00.

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La chargée de la gestion de la municipalité de Tunis, Samah Daldoul, avait indiqué auparavant que le parc rouvrira « dans une nouvelle configuration », destinée à améliorer les conditions d'accueil du public et l'environnement du site.

Pour marquer cet événement, la municipalité prévoit un programme d'animations gratuit au sein de l'espace extérieur du parc zoologique.

Les visiteurs pourront assister à des spectacles récréatifs et participer à des ateliers de dessin et à des jeux dédiés aux enfants durant les journées des 30 et 31 mai.

Le programme du dimanche comprendra également des animations spéciales à l'occasion de la Fête des mères, avec notamment une distribution de cadeaux aux mamans présentes sur le site.