Tunisie: Lancement d'« Atex 2027 » - Un rendez-vous panafricain pour les technologies et l'expertise

La Tunisie accueillera en avril 2027 la première édition du salon « African Technology & Expertise Expo » (Atex), une nouvelle plateforme continentale dédiée aux services à forte valeur ajoutée, aux technologies et à l'ingénierie. Portée par le Tabc et le Tucad, cette initiative ambitionne de structurer les échanges autour des grands projets de transformation économique en Afrique et de renforcer la coopération Sud-Sud.

La Tunisie s'apprête à accueillir une nouvelle plateforme continentale majeure avec le lancement de l'African Technology & Expertise Expo (Atex), prévu les 6, 7 et 8 avril 2027 au Palais des Congrès de Tunis.

L'événement est initié par le Tunisia Africa Business Council (Tabc) et le Tunisia Consortium for African Development (Tucad), avec l'ambition de créer un rendez-vous de référence en Afrique autour des services, de l'innovation et de l'expertise.

Pensé comme un espace de convergence pour les acteurs économiques africains et internationaux, ce salon mettra en avant les solutions technologiques et les compétences nécessaires à l'accompagnement des grands chantiers de développement du continent.

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Les secteurs ciblés sont nombreux : infrastructures, énergie, numérique, industrie, santé, eau, télécommunications, finance ou encore modernisation des administrations publiques.

Répondre à un besoin croissant en ingénierie...

Dans un contexte où l'Afrique accélère la mise en oeuvre de projets structurants, « Atex 2027 » entend répondre à un besoin croissant en ingénierie, conseil, innovation et transfert de compétences.

L'événement réunira entreprises de services, cabinets d'expertise, sociétés technologiques, investisseurs, institutions financières et organismes publics autour des opportunités offertes par les grands projets africains.

Au-delà de sa dimension économique, le salon vise également à valoriser les savoir-faire tunisiens et africains dans des domaines stratégiques tels que l'agriculture, le tourisme, l'éducation, la santé, les TIC ou encore les services financiers.

Il ambitionne de renforcer la place de la Tunisie comme hub régional de l'expertise et des technologies vers le continent. Avec ce nouveau rendez-vous, les organisateurs souhaitent promouvoir une dynamique de coopération Sud-Sud fondée sur le partenariat, la coconstruction et le partage de compétences, afin de faire émerger de nouveaux champions africains capables d'accompagner durablement la transformation économique du continent.