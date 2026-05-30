Tunisie: Une spécialiste alerte sur la hausse des intoxications alimentaires en été

La spécialiste en nutrition, Chayma Ayari, a mis en garde, vendredi, contre la recrudescence des cas d'intoxication alimentaire en période estivale, appelant au respect strict des règles d'hygiène et de conservation des aliments afin de limiter les risques sanitaires.

Elle a expliqué, dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse, que ces intoxications surviennent généralement à la suite de la consommation d'aliments ou de boissons contaminés, souvent liés à l'utilisation d'eau non potable ou à la présence de bactéries, de parasites et de substances toxiques dans les denrées alimentaires. Elle a fait ce constat en lien avec les cas récemment enregistrés dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

Selon elle, les principales causes de ces intoxications sont la consommation d'aliments insuffisamment cuits, la mauvaise conservation des produits alimentaires en dehors des chaînes de froid, ainsi que la contamination lors de la préparation des repas, notamment en cas d'utilisation d'eau polluée.

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Les symptômes les plus fréquents sont des douleurs abdominales, de la fièvre, des vomissements et des diarrhées, a-t-elle précisé, en soulignant que la prévention repose sur des gestes simples mais essentiels : lavage régulier des mains, cuisson complète des aliments, nettoyage minutieux des fruits et légumes, et prudence face aux produits d'origine incertaine.

La spécialiste a également alerté sur les dangers liés à certaines plantes sauvages, citant notamment le « feyjel » et le laurier-rose jaune, susceptibles de provoquer de graves complications, dont des atteintes cardiaques. Elle a appelé à éviter toute utilisation de plantes non identifiées, que ce soit en cuisine ou en médecine traditionnelle.

Enfin, elle a insisté sur la nécessité de respecter les conditions d'hygiène lors de l'achat de produits alimentaires dans les marchés et grandes surfaces, et rappelé que ces denrées font l'objet de contrôles conjoints des autorités sanitaires et agricoles.

Elle a également recommandé de conserver les aliments à des températures adaptées, notamment lors des déplacements, activités estivales ou transports, afin de prévenir leur détérioration.