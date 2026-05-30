Sénégal: Ousmane Sonko - 'L'Assemblée nationale va accompagner le gouvernement s'il travaille dans le sens de l'intérêt du Sénégal'

Dakar — Le Président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko a déclaré, vendredi, à Dakar que l'institution parlementaire qu'il dirige va accompagner le gouvernement "si ce qui sera fait ira dans le sens de l'intérêt du Sénégal et de son peuple".

"Le Premier ministre est dans une posture qui fait de lui un interlocuteur de tous les jours de l'Assemblée nationale. Nous serons là autant que possible pour accompagner dès lors que ce qui sera fait ira dans le sens de l'intérêt du Sénégal et de son peuple", a dit M. Sonko.

Il s'exprimait vendredi à la Primature en marge de la séance de passation de service entre lui et le Premier ministre entrant Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo.

"C'est vrai que ce sont deux pouvoirs séparés, mais pas opposés forcément. Le Premier ministre est mieux placé pour le savoir parce qu'il est responsable aussi bien devant le chef de l'Etat que devant l'Assemblée nationale", a poursuivi Ousmane Sonko.

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Il s'est réjoui de la transmission de service qui s'inscrit dans la tradition républicaine entre l'autorité entrante et autorité sortante en vue de veiller "à la continuité du service public".

Évoquant les deux années passées à la tête du gouvernement, le nouveau président de l'Assemblée nationale a parlé "d'une responsabilité harassante, extrêmement exigeante".

"Je suis soulagé depuis vendredi dernier parce que ces deux années ont été extrêmement pénibles et difficiles, la charge primatoriale étant très lourde", a dit M. Sonko avant de saluer ses anciens collaborateurs pour leur "compétence et leur fidélité".

"Je reviens dans un endroit où je ne suis pas étranger. Donc c'est un retour au pays natal", a réagi de son côté le nouveau Premier ministre lors de cette passation de service.

Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo, ancien ministre, secrétaire général du gouvernement a estimé que "malgré la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, je continuerais à bénéficier des conseils avisés (d'Ousmane Sonko) à chaque fois que de besoin".

"C'est un honneur pour moi de faire cette passation de service avec qui m'a tout souhaité dans cet Etat et qui m'a accompagné avec beaucoup de générosité (...)", a dit le nouveau chef du gouvernement à l'endroit de son prédécesseur.