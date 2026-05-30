Sénégal: Décès du guide religieux Serigne Cheikh Saliou (médias)

Dakar — Le guide religieux Serigne Cheikh Saliou, fils aîné de feu Serigne Saliou Mbacké (1915-2007), cinquième khalife de la confrérie musulmane mouride, a tiré sa révérence ce vendredi, à Khelcom, ont annoncé plusieurs médias sénégalais.

Le défunt était connu comme un continuateur de l'héritage de son illustre père façonné dans les enseignements coraniques et le travail de la terre.

A l'annonce du décès du fils du cinquième Khalife général des Mourides, le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye a dit regretter la perte d'un "érudit, homme de foi et de droiture, demeuré fidèle aux enseignements du fondateur du Mouridisme". Il a aussi présenté ses condoléances "les plus attristées au khalife général des Mourides, à la communauté Mouride et à toute la Oummah".

De son côté, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, qui était très attaché à lui a exprimé sa tristesse et témoigné son attachement au religieux.

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"C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou. Digne fils de Serigne Saliou Mbacké, il a su porter avec noblesse l'héritage de son illustre père", a écrit l'ex Premier ministre sur ses réseaux sociaux.

"Un père, un ami, un confident et un guide s'en est allé. Il a été là pour moi dans les moments les plus sombres, m'accompagnant de sa compassion, de ses conseils, de ses prières et de celles des milliers de disciples dans les différents Daara [écoles coraniques]", a ajouté Ousmane Sonko, formulant dans le même temps des prières pour le repos de l'âme du saint homme.