Sénégal: Près de mille soldats sénégalais sous les drapeaux de l'ONU et de la CEDEAO en 2026 (officiel)

Dakar — Au total, 921 militaires sénégalais restent déployés sur différents théâtres d'opération des Nations unies et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a appris l'APS de la Direction de l'information et des relations des armées (DIRPA).

Il s'agit de 150 Casques bleus sénégalais déployés en Centrafrique dans le cadre de la MINUSCA, la Mission intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine, a indiqué la source.

Elle signale que des personnels d'état-major et des observateurs militaires sénégalais continuent de servir sous bannière de l'ONU dans le cadre de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Le capitaine de vaisseau, responsable de la DIRPA, Ibrahima Sow, signale que 618 militaires sénégalais servent actuellement en Gambie et 153 autres en Guinée Bissau dans le cadre de missions déployées par la CEDEAO dans ces pays.

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Il est à noter qu'un millier de gendarmes principalement et des policiers participent encore aux missions onusiennes en RCA et en RDC.

La communauté internationale célèbre ce vendredi 29 mai, la Journée mondiale dédiée aux Casques bleus de l'ONU.

Dans un message rendu public pour l'occasion, le secrétaire général des Nations unis, Antonio Guterres a rendu hommage aux 50 000 Casques bleus déployés actuellement à travers le monde, réaffirmant la responsabilité commune de respecter et d'appuyer l'action des soldats de la paix.

"À l'heure actuelle, plus de 50 000 Casques bleus des Nations unies sont déployés dans le monde et protègent la population civile. Loin de chez eux, dans certains des lieux les plus dangereux de la planète, ils apaisent les tensions entre des parties hostiles, supervisent l'acheminement de l'aide, contribuent au bon déroulement des élections et créent un espace propice aux solutions politiques", a-t-il souligné.