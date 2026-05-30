Sénégal: Hajj - La participation active des Saoudiennes mise en exergue

Dakar — Les femmes saoudiennes ne sont pas en reste dans l'organisation du pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam, présentant un modèle de compétence et de professionnalisme à travers leur participation active au service des pèlerins, souligne l'agence de presse saoudienne (SPA).

A la Mosquée Al-Haram, par exemple, elles assument diverses missions contribuant à renforcer la qualité des services fournis aux pèlerins et aux visiteurs, dans le cadre d'un système intégré mobilisant toutes les ressources au service des pèlerins et des visiteurs.

Selon l'agence de presse saoudienne, les cadres féminins saoudiens jouent un rôle essentiel dans l'organisation des flux de foule et la prestation de services d'orientation et de guidage aux visiteuses et aux pèlerines, en plus de leur participation aux activités sanitaires, de terrain et de volontariat, reflétant ainsi le niveau élevé de qualification, d'autonomisation et de compétence atteint par la femme saoudienne dans différents secteurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle souligne que la présence de la femme durant la saison du Hajj constitue le prolongement du soutien accordé par la direction à l'autonomisation des femmes et au renforcement de leur participation dans divers domaines d'activité, notamment au service des Deux Saintes Mosquées, dans le cadre d'un système professionnel contribuant à améliorer la qualité des services offerts aux pèlerins et à leur assurer confort et sérénité durant l'accomplissement de leurs rites.

Cette présence qualitative illustre également les avancées réalisées par l'Arabie Saoudite dans l'autonomisation des compétences nationales féminines et leur participation aux missions de terrain, organisationnelles et humanitaires, reflétant l'image civilisationnelle de l'Arabie Saoudite et son message au service de l'Islam et des musulmans, ainsi que sa contribution au succès de la saison du Hajj année après année.

Les agents féminins du ministère de l'Intérieur et de ses secteurs de sécurité sont désormais pleinement visibles sur le terrain, contribuant à travers des efforts humanitaires, notamment le travail bénévole, ainsi que par des rôles professionnels dans la gestion des foules et le renforcement des services de santé.

Leurs contributions s'inscrivent dans le cadre du système intégré du ministère de l'Intérieur, qui utilise les technologies modernes et l'intelligence artificielle pour améliorer la sûreté, la sécurité et le confort des pèlerins.

Les femmes saoudiennes sont devenues des partenaires essentiels dans le soutien aux opérations du Hajj.

Le ministère de l'Intérieur et ses secteurs de sécurité ont renforcé la participation des femmes dans la gestion et l'organisation des foules dans les Lieux Saints au cours de la saison du Hajj 1447 de l'Hégire. Un personnel de terrain qualifié s'emploie à réguler les déplacements des pèlerins et à leur fournir orientation, soutien et assistance.

Les femmes saoudiennes ont également joué un rôle de premier plan aux points d'entrée du Royaume et dans le cadre de l'Initiative "Route de La Mecque". Elles ont contribué à accueillir les pèlerins et à faciliter les procédures d'entrée avec fluidité et efficacité.

Dans le domaine de la santé, les femmes saoudiennes ont joué un rôle important au sein des services médicaux fournis par le ministère de l'Intérieur. Elles ont dispensé des soins de santé aux pèlerins à La Mecque et dans les Lieux Saints, tout en fournissant des conseils préventifs et de sensibilisation.