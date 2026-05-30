Sénégal: Hajj 2026 - Le premier vol retour attendu dimanche à l'AIBD (officiel)

29 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le premier vol retour officiel des pèlerins convoyés par Air Sénégal à la Mecque est prévu dimanche, vers 15 heures à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Dakar, a-t-on appris de la compagnie nationale.

Cette année, le Sénégal bénéficie d'un quota de 12 860 pèlerins, dont près de 11 000 sont pris en charge par des agences privées, contre 1 860 encadrés par la délégation générale aux lieux saints de l'islam, avec une représentation féminine qui s'élève à 65% du nombre total.

"Nous avons transporté exactement 9 729 pèlerins lors de la phase aller, et nous en espérons autant pour le retour", avait déclaré Hanne Samba Sall, président du Comité d'organisation du Haji.

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