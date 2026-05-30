Sénégal: Mondial 2026 - Les Bleus, premiers adversaires des Lions, ont entamé leur préparation

Dakar — L' équipe nationale de France, premier adversaire du Sénégal, a entamé vendredi sa préparation pour le Mondial 2026.

Au premier jour du regroupement des Bleus à Clairefontaine à Paris 18 joueurs sur les 26 sélectionnés étaient présents.

Sept joueurs français dont le Ballon d'or Ousmane Dembélé disputent samedi la finale de la Ligue des champions à Budapest entre le PSG et Arsenal.

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Lors d'une conférence de presse, le sélectionneur français Didier Deschamps s'est montré un peu prudent quant au statut de favori décerné par plusieurs observateurs à la France, finaliste des deux dernières éditions du tournoi mondial.

"C'est un événement majeur. On nous voit déjà le 19 juillet (jour de la finale), ça ne me plaît pas trop, pas du tout même. On a déjà trois adversaires en poules . Qu'on fasse partie des meilleures équipes, oui, mais je sais trop bien qu'il y a des étapes importantes avant de penser à tout là-haut. On va tout faire pour être au rendez-vous", a expliqué le sélectionneur français.

La France va disputer deux matchs de préparation contre la Côte d'Ivoire (4 juin) à Nantes et face à l'Irlande du Nord ( 8 juin) à Lille .

L'équipe nationale du Sénégal de football est arrivé jeudi aux États-Unis où elle prendra part à la Coupe du monde qui démarre à partir du 11 juin prochain.

Dans l'après-midi du jeudi, ils ont effectué leur premier galop d'entraînement sur le territoire américain.

Sadio Mané et ses partenaires vont livrer leur premier match amical, dimanche, face aux Etats-Unis à Charlotte, où ils resteront jusqu'au 7 juin prochain avant de rallier San Antonio, une ville du Texas. Ils y affronteront l'Arabie Saoudite dans un match amical préparatoire.

Les champions d'Afrique en titre vont ensuite rejoindre leur camp de base dans l'Etat du New Jersey, au nord des Etats-Unis, le 11 juin.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au Stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey.

Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto.

La Coupe du monde 2026 se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.