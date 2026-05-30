Sénégal: Ligue 1 française - Diouf et Mendy se maintiennent dans l'élite avec Nice

Dakar — Le club de Nice, où évoluent les Sénégalais Yehvann Diouf et Antoine Mendy, a validé son maintien en Ligue 1 en s'imposant 4 buts à 1 face à Saint-Étienne, vendredi soir, lors du barrage retour entre la Ligue 1 et la Ligue 2.

Après un match nul (0-0) à l'aller à Saint-Étienne, les Niçois ont remporté la manche retour disputée à l'Allianz Riviera (4-1). Cette victoire leur permet de rester dans l'élite du football français la saison prochaine, tandis que les Stéphanois demeurent en Ligue 2.

Le barrage oppose le 16e de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2. Pour atteindre cette confrontation décisive, Saint-Étienne, troisième de Ligue 2, avait éliminé Rodez lors des play-offs à l'issue de la séance de tirs au but (7-6), après un match nul (0-0) au terme du temps réglementaire.

Réinstauré après la réforme des championnats professionnels français, ce système de barrage vise à départager l'attribution de la dernière place en Ligue 1 entre un club de l'élite en difficulté et un prétendant à la montée issu de la Ligue 2.

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Diouf, gardien de but, et Mendy, défenseur des Lions, évolueront donc à nouveau en Ligue 1 la saison prochaine. Ils figurent parmi les 28 joueurs sénégalais sélectionnés pour prendre part à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.

Les Lions sont arrivés à Charlotte, dans le sud-est des États-Unis, jeudi matin, où ils poursuivront leur préparation en vue de la Coupe du monde 2026.

Ils y disputeront un match amical contre les États-Unis le 31 mai à 19h30. Les hommes de Pape Thiaw resteront dans cette ville jusqu'au 7 juin avant de se rendre à San Antonio, au Texas, où ils affronteront l'Arabie saoudite dans un autre match amical de préparation.

Les champions d'Afrique en titre rejoindront ensuite leur camp de base dans l'État du New Jersey, dans le nord-est des États-Unis, le 11 juin.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

Le Sénégal entamera la compétition face à la France le 16 juin au stade de New York, avant d'affronter la Norvège le 23 juin au stade MetLife, dans le New Jersey.

Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto au Canada.