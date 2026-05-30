Cote d'Ivoire: Industrie extractive - Plus de 2 000 acteurs attendus à la Soirée Filon Minéralisé 2026

Le secteur minier ivoirien amorce un nouveau tournant avec le lancement officiel de la 7e édition de la Soirée Filon Minéralisé et Awards des Mines 2026.

La cérémonie de lancement s'est tenue le jeudi 28 mai 2026 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, en présence d'acteurs institutionnels, d'opérateurs économiques et de professionnels du secteur extractif.

Prévu le vendredi 28 août 2026 à Latrille Event aux Deux-Plateaux, l'événement réunira plus de 2 000 participants venus de Côte d'Ivoire et de plusieurs pays partenaires autour du thème : « Horizon 2030 : perspectives, enjeux politiques et économiques pour un secteur minier en plein essor avec la révision du code minier en Côte d'Ivoire ».

Cette nouvelle édition mettra la Chine à l'honneur, avec également la participation annoncée de délégations venues d'Afrique du Sud, du Canada, de l'Inde, de la Turquie et du Ghana. Une ouverture internationale qui traduit l'ambition des organisateurs de faire de cette rencontre une véritable vitrine du potentiel minier ivoirien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Représentant le maire de Cocody, Bintou Ouattara épouse Essehi a salué une initiative contribuant au rayonnement économique de la Côte d'Ivoire et à la valorisation des compétences locales.

« Je salue cette initiative qui participe au rayonnement de notre nation et à la promotion des compétences locales, tout en mettant en lumière les nombreuses opportunités qu'offre ce secteur stratégique pour l'avenir de notre économie », a-t-elle déclaré, avant de féliciter les organisateurs et partenaires impliqués dans la réussite de l'événement.

Prenant la parole à son tour, le président du conseil d'administration de la Conférence des acteurs des mines, du pétrole et de l'environnement (CAMPE), Séhé Cédric, a insisté sur l'importance de reconnaître les personnalités qui participent activement au développement du secteur extractif ivoirien.

Selon lui, la Soirée Filon Minéralisé constitue un cadre privilégié pour célébrer les talents et les pionniers de l'industrie minière nationale.

« Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons des personnes qui ont porté haut le drapeau de l'activité minière. Il faut reconnaître ces talents-là, les immortaliser et les célébrer pendant qu'ils sont encore vivants », a-t-il affirmé.

Au-delà de son aspect festif et honorifique, cette rencontre annuelle se veut également un espace de réflexion stratégique sur les défis auxquels le secteur reste confronté. Parmi les préoccupations évoquées figure notamment la persistance de l'orpaillage clandestin.

Face à ce phénomène, les organisateurs préconisent une approche basée sur la reconversion des orpailleurs clandestins à travers des formations en agriculture et dans d'autres activités génératrices de revenus, afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes tout en réduisant l'exploitation illégale des ressources minières.

Grande innovation cette année, l'événement sera ouvert au grand public. Étudiants, jeunes entrepreneurs et investisseurs pourront ainsi découvrir les opportunités offertes par l'industrie extractive ivoirienne et échanger avec les principaux acteurs du secteur.

Intervenant également lors de cette conférence, le directeur général du SYNGPMACI et membre du comité scientifique de la Soirée Filon Minéralisé, Bamba, a rendu hommage aux populations des régions minières du nord et du grand nord ivoirien qui accueillent plusieurs projets extractifs.

Il a notamment cité les régions du Kabadougou, du Tchologo, du Hambol, du Gontougo et du Bounkani, où les investissements miniers ont permis la réalisation d'importantes infrastructures sociales et économiques.

Routes, écoles, centres de santé et réseaux d'eau potable figurent parmi les acquis enregistrés grâce à l'appui des compagnies minières. Il a également salué l'émergence de nombreuses PME locales spécialisées dans la logistique, la restauration, la construction ou encore la maintenance autour des sites miniers.

Comme chaque année, plusieurs pionniers et figures emblématiques du secteur minier ivoirien seront distingués pour leur contribution au développement de l'industrie extractive nationale.

La conférence de lancement s'est achevée dans une ambiance conviviale avec une prestation artistique de la troupe N'zassa, qui a offert aux invités un spectacle mêlant rythmes traditionnels et animations culturelles.

À travers cette initiative, les promoteurs de la Soirée Filon Minéralisé ambitionnent de positionner durablement la Côte d'Ivoire comme une destination minière de premier plan en Afrique, tout en favorisant les échanges entre investisseurs, décideurs et professionnels du secteur.