Cote d'Ivoire: 5e édition de la Journée nationale d'hommages aux doyens - Le vétéran Yassoungo Koné célébré

La 5e édition de la Journée nationale d'hommages aux doyens se tient ce samedi 30 mai 2026, à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Cette année, l'événement met à l'honneur le vétéran de l'armée ivoirienne Yassoungo Koné, figure emblématique des anciens combattants et doyen des Anciens enfants de troupe (Aet) de Côte d'Ivoire.

Initiée par la Coordination nationale des hommages aux doyens (Cnhd), cette édition est placée sous le signe de la reconnaissance, du devoir de mémoire et de la transmission des valeurs patriotiques.

À travers cet hommage, les organisateurs entendent célébrer le parcours d'un homme présenté comme une mémoire vivante de l'histoire militaire ivoirienne, tout en mettant en lumière la contribution des anciens tirailleurs à la construction de l'armée nationale.

Placée sous le haut patronage du vice-président de la République et ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, la cérémonie réunira plusieurs membres du gouvernement, des autorités administratives, des personnalités politiques ainsi que des représentants des forces de défense et de sécurité, donnant à cette célébration une portée nationale.

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Dans une note adressée aux Anciens enfants de troupe, le général d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, et le président de l'Amicale des Aet, Souleymane Coulibaly dit « Schuber », ont invité les anciens pensionnaires à participer massivement à cette cérémonie dédiée au doyen des Aet de Côte d'Ivoire.

Les participants sont autorisés à assister à l'événement avec ou sans signes distinctifs, notamment les pins et casquettes de l'association, tandis que le port du costume uniforme est exigé pour les membres du bureau exécutif.

Les cadets de l'École militaire préparatoire technique (Empt) sont également attendus en grand nombre afin de témoigner de leur attachement à celui que beaucoup considèrent comme un modèle de discipline, de courage et de patriotisme.

Le programme officiel débutera dans la matinée avec une conférence publique prévue de 10 heures à 12 heures à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Elle portera sur le thème : « Apport des Tirailleurs sénégalais à la construction de l'armée ivoirienne : cas de la guerre d'Algérie de 1952 ».

Cette réflexion historique sera animée par le biographe et enseignant-chercheur, Dr Djofolo Doumbia ainsi que Serge N'Guessan, chef du service Culture de Fraternité Matin.

Une projection de photographies retraçant le parcours du vétéran Yassoungo Koné est également prévue à l'issue des échanges. La célébration se poursuivra dans la soirée avec un dîner de gala.

Parmi les hautes personnalités associées à cette édition figurent notamment Téné Birahima Ouattara, en qualité de haut parrain et président d'honneur du comité d'organisation, le Dr Eugène Aka Aouélé comme haut patron, ainsi que le ministre Adama Diawara, aux côtés de plusieurs personnalités institutionnelles et politiques.

Des séances de prières et de bénédictions sont prévues le vendredi 5 juin 2026 à la grande mosquée de Boundiali, accompagnées de dons.

Le lendemain, des consultations médicales gratuites et une distribution de médicaments seront organisées sur la place publique de Boundiali au profit des populations.