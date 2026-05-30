Afrique: Annonce de l'arrivée de La Mission d'Observation Électorale de l'Union africaine Pour Les Élection Législatives et Locales du 31 Mai 2026 en République de Guinée

Sur invitation du Gouvernement de la République de Guinée, le Président de la Commission de l'Union Africaine (CUA), Son Excellence Monsieur Mahmoud Ali Youssouf, sur proposition du Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la Commission de l'Union Africaine, Son Excellence l'Ambassadeur Bankole Adeoye, a déployé une Mission d'observation électorale (MOEUA) à l'occasion des élections législatives et locales du 31 mai 2026.

Conduite par l'Ambassadeur Calixte Aristide Mbari, Chef de Division Démocratie, Élections et Constitutionnalisme au Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la Commission de l'Union Africaine, la Mission séjournera en Guinee, du 27 mai au 03 juin 2026.

La Mission compte quinze (15) observateurs de court terme (OCT), issus des États Membres suivants : Benin, Djibouti, Éthiopie, Eswatini, Ghana, Niger, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Tchad et Zimbabwe.

Le déploiement de cette Mission s'inscrit dans le strict respect des règles et standards internationaux régissant l'observation des élections ainsi que du cadre légal en vigueur en République de Guinée.

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Dans le cadre de l'exécution de son mandat, la Mission rencontrera les parties prenantes au processus électoral et observera le dernier jour de la campagne électorale, le jour du scrutin et l'environnement post-électoral.

La Mission publiera un rapport final de la Mission, assorti des recommandations pertinentes adressées au Gouvernement de la République de Guinée, aux Organes de Gestion des Élections, aux Médias, aux Organisations de la Société Civile ainsi qu'à l'ensemble de la Communauté Internationale

Le Secrétariat de la Mission est situé à l'Hôtel Kaloum de Conakry. Il est joignable au numéro suivant : ?+224 614 10 20 61.

Fait à Conakry, le 29 mai 2026

Pour la Mission

S.E. l'Ambassadeur Calixte Aristide MBARI

Chef de Division Démocratie, Elections et Constitutionnalisme

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Karine Kakasi Siaba, Cheffe de l'Unité Démocratie et Élections | Direction de la Gouvernance et Prévention de Conflits | Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité | Commission de l'Union Africaine | Tel : +251 115 517 700 | Courriel : KakasiK@africanunion.org | Addis Abéba, Éthiopie

Direction de l'Information et de la Communication | Commission de l'Union Africaine | Courriel: DIC@africa-union.org | Web: au.int | Addis Abéba, Éthiopie | Suivez nous: Facebook | Twitter Instagram | YouTube