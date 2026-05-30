Soudan: Réunion internationale des hauts responsables de la sécurité conclu ses travaux avec la participation du Soudan

- Le général Ahmed Ibrahim Mufaddal, directeur général du Service général du renseignement, a dirigé la délégation soudanaise participant à la Réunion internationale des hauts responsables de la sécurité, qui s'est tenue à Moscou, en Russie, du 26 au 29 mai.

La réunion a rassemblé 145 pays et de nombreux organismes et organisations compétents.

L'ambassadeur Mohamed Al-Ghazali Siraj, ambassadeur du Soudan auprès de la Fédération de Russie, a déclaré à la SUNA que cette conférence constituait un rassemblement majeur de responsables de la sécurité du monde entier, venus échanger leurs points de vue sur les défis auxquels est confrontée la communauté internationale et sur les solutions les plus efficaces.

Il a souligné le caractère exceptionnel de la participation du Soudan, tant par l'ampleur de l'ordre du jour que par la qualité des discussions menées par le directeur général du Service général du renseignement.

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Il a ajouté que cette

participation offrait une excellente occasion d'informer les responsables de la sécurité et tous les participants à la conférence des derniers développements au Soudan, des enjeux régionaux et internationaux, et de leur impact sur la crise soudanaise.

Dans son allocution, le général Mufaddal a expliqué que les interventions étrangères au sein d'un système international unipolaire, qui méconnaît les principes fondamentaux régissant l'ordre international, ont créé un déséquilibre incitant certains pays à mener des politiques hostiles, à imposer des sanctions et à appliquer deux poids, deux mesures. Ces interventions ont totalement ignoré les transgressions et les violations commises par certains pays contre le Soudan, en violation flagrante des principes du droit international humanitaire et du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États.

Il en a résulté des atrocités, des crimes et des horreurs, et elles ont contribué à prolonger la guerre.

L'ambassadeur Al-Ghazali a ajouté que l'allocution du directeur général du Service général de renseignement portait sur les conséquences de l'impunité, la persistance des pratiques et des violations commises par les milices rebelles, leur recrutement de mercenaires originaires de plus de 17 pays, et la menace que cela représente pour la sécurité régionale et internationale.

Il a déclaré que le discours du général Mufaddal comprenait une analyse précise et approfondie de la réalité internationale actuelle et de ses implications, notamment le déséquilibre résultant des pratiques d'un monde unipolaire et de son recours à la coercition pour servir des intérêts particuliers étroits.

Les répercussions de cette situation ont eu, et continueront d'avoir, un impact considérable sur la stabilité internationale en raison des guerres et des conflits qu'elle a engendrés pour le contrôle des ressources et l'influence, entraînant l'épuisement des ressources, les déplacements de population, la pauvreté et la domination.

L'ambassadeur a ajouté : « Tout en passant en revue la situation internationale, ses implications et ses répercussions, le discours a également présenté des propositions constructives pour remédier aux déséquilibres structurels du système international" Ces propositions incluent la réforme du système des Nations Unies et la mise en oeuvre des concepts et principes d'un monde plus sûr et plus stable au sein d'un ordre international multipolaire. Un tel ordre serait en mesure de soutenir les populations vulnérables et de créer un environnement propice à l'établissement de relations saines entre les États, dans le respect de la souveraineté et des intérêts nationaux, sans ingérence dans les affaires intérieures. »

L'ambassadeur Al-Ghazali a ajouté que cette visite avait été une excellente occasion de tenir de nombreuses réunions avec les chefs des services de sécurité russes afin d'examiner les cadres de coopération et de coordination en matière de sécurité entre les deux pays et d'échanger des points de vue sur la situation régionale et internationale actuelle.

La délégation a également tenu plusieurs réunions bilatérales avec les chefs de délégation des pays participants, axées sur l'échange de vues concernant les défis auxquels sont confrontés la région et le monde, et sur le renforcement des relations bilatérales entre ces pays et le Soudan.

Cette visite a également renforcé et donné un nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux pays, grâce à d'importantes réunions de fond avec le vice-ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre de la Défense et le président de la commission des Affaires étrangères du Parlement russe (la Douma d'État).

Ces réunions ont permis de présenter un exposé

détaillé sur la situation au Soudan, la vision du gouvernement pour la paix et les mesures prises face aux défis internes et aux facteurs externes liés aux affaires soudanaises.

Ces réunions ont également permis de souligner la nécessité de renforcer et de développer les relations dans tous les domaines : politique, économique, sécuritaire et militaire. Les propositions présentées par Son Excellence le Général Mufaddal ont été accueillies avec beaucoup d'enthousiasme et de compréhension par la Russie, qui a réaffirmé sa ferme volonté de développer les relations bilatérales, son soutien au Soudan face à la crise actuelle et son désir de maintenir le dialogue et la communication à travers les nombreux événements bilatéraux et multilatéraux qui réuniront les deux pays cette année.

La Russie a également exprimé sa détermination à défendre le Soudan et à s'opposer à toute tentative de porter atteinte à son unité et à son indépendance.