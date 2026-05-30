Ethiopie: L'ancien président kényan Uhuru Kenyatta arrive à Addis-Abeba pour conduire la mission de l'Union africaine lors des élections éthiopiennes

Addis-Abeba — L'ancien président kényan Uhuru Kenyatta est arrivé à Addis-Abeba afin de conduire la Mission d'observation électorale de Union africaine (MOEUA) pour les élections générales éthiopiennes prévues le 1er juin 2026.

Des membres de la mission d'observation de l'Union africaine, ainsi que des représentants de l'Autorité intergouvernementale pour le développement, sont également arrivés jeudi dans la capitale éthiopienne afin de soutenir le processus d'observation électorale.

La mission d'observation a déjà commencé des séances d'orientation et d'information portant sur le cadre politique et juridique éthiopien, le processus électoral ainsi que les principes de l'Union africaine visant à promouvoir des élections crédibles, transparentes et pacifiques.

Selon des responsables de la mission, l'Union africaine a déployé 73 observateurs à court terme provenant de 37 pays africains, illustrant un fort engagement continental en faveur d'une surveillance électorale menée par l'Afrique et d'une gouvernance démocratique.

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L'équipe d'observateurs comprend des ambassadeurs accrédités auprès de l'Union africaine, des professionnels de la gestion électorale, des représentants de la société civile, des experts électoraux, des spécialistes des droits humains, des experts en genre et médias, ainsi que des représentants de la jeunesse.

Des observateurs seront déployés dans plusieurs régions d'Éthiopie afin de suivre les activités essentielles du jour du scrutin, notamment l'ouverture des bureaux de vote, les procédures de vote, le dépouillement ainsi que la proclamation des résultats.

La participation de l'Autorité intergouvernementale pour le développement renforce la dimension régionale de la mission et consolide la coopération en matière de gouvernance démocratique, d'intégrité électorale et de stabilité dans la Corne de l'Afrique.

Les prochaines élections générales en Éthiopie sont largement perçues comme un test majeur pour les réformes institutionnelles en cours dans le pays et pour le rôle croissant des missions d'observation panafricaines visant à renforcer la crédibilité démocratique et la transparence électorale sur le continent.