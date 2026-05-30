Botswana: L'ex-président de la Banque africaine de développement, le nigérian Akinwumi Adesina prend la tête du Conseil d'administration du Fonds Diamants du Botswana (Confidentiel Afrique)

L'ancien président de la Banque africaine de développement ( 2015- 2025) de nationalité nigériane Akinwumi Adesina, vient d'être coopté en qualité de président du conseil d'administration du Fonds Diamants basé au Botswana, afin d'apporter son expertise et ses réseaux au profit du gouvernement Botswanais et du géant groupe minier De Beers.

Le colosse nigérian Akinwumi Adesina n'a pas chômé, après son départ de la présidence de la Banque africaine de développement il y'a un huit mois. Créé conjointement par l'État botswanais et De Beers, le Fonds Diamants pour le développement a pour mission de transformer les revenus de l'industrie diamantaire en levier de diversification économique, de création d'emplois et de participation citoyenne à la chaîne de valeur du diamant.

Confidentiel Afrique a appris que l'ex- président de la BAF, devra prendre officiellement ses fonctions le 15 juin 2026. Le fonds finalise par ailleurs la nomination d'administrateurs indépendants à son conseil d'administration, étape préalable à son entrée en activité.

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Fondé en 1888, le groupe De Beers est le leader mondial du diamant, expert en exploration, extraction, commercialisation et vente au détail de diamants. Avec ses partenaires en coentreprise, le groupe De Beers emploie plus de 20 000 personnes tout au long de la chaîne de valeur et est le premier producteur mondial de diamants en valeur, avec des exploitations au Botswana, au Canada, en Namibie et en Afrique du Sud