Tunisie: Métro léger de Tunis - Démantèlement d'un dangereux gang de braqueurs à Bab El Khadra

Les agents de la brigade de la police judiciaire de Tunis-Médina ont réussi, avant-hier, à encercler et démanteler un dangereux réseau criminel spécialisé dans le braquage et le vol des passagers du métro léger et des bus.

Les quatre suspects opéraient principalement au niveau de la station « Bab El Khadra » et de ses environs.

Les membres du gang scrutaient attentivement les voyageurs, en particulier lors des heures de grande affluence. Profitant de l'encombrement pour faciliter leur fuite, ils ciblaient principalement les smartphones et les objets de valeur à travers des techniques de vol à l'arraché rapides et violentes.

Cette opération de police intervient après la multiplication des plaintes déposées par des usagers des lignes de transport traversant le secteur de Bab El Khadra, victimes de vols sous la menace et d'agressions.

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C'est sur la base de renseignements précis et d'une surveillance approfondie sur le terrain que les responsables de la police judiciaire ont tendu un piège aux criminels. Les quatre individus ont été pris en flagrant délit alors qu'ils s'apprêtaient à commettre un nouveau forfait.

Après consultation du ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis, l'ordre a été donné de placer l'ensemble des membres du réseau en garde à vue.

Une enquête a été ouverte en attendant leur comparution devant la justice.

Ils devront répondre de plusieurs chefs d'inculpation, notamment la formation d'une entente criminelle dans le but d'attaquer des personnes et des biens, ainsi que de vol à l'arraché et de pickpocket dans les transports publics.