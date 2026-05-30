Tunisie: Métro léger de Tunis - Démantèlement d'un dangereux gang de braqueurs à Bab El Khadra

30 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les agents de la brigade de la police judiciaire de Tunis-Médina ont réussi, avant-hier, à encercler et démanteler un dangereux réseau criminel spécialisé dans le braquage et le vol des passagers du métro léger et des bus.

Les quatre suspects opéraient principalement au niveau de la station « Bab El Khadra » et de ses environs.

Les membres du gang scrutaient attentivement les voyageurs, en particulier lors des heures de grande affluence. Profitant de l'encombrement pour faciliter leur fuite, ils ciblaient principalement les smartphones et les objets de valeur à travers des techniques de vol à l'arraché rapides et violentes.

Cette opération de police intervient après la multiplication des plaintes déposées par des usagers des lignes de transport traversant le secteur de Bab El Khadra, victimes de vols sous la menace et d'agressions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est sur la base de renseignements précis et d'une surveillance approfondie sur le terrain que les responsables de la police judiciaire ont tendu un piège aux criminels. Les quatre individus ont été pris en flagrant délit alors qu'ils s'apprêtaient à commettre un nouveau forfait.

Après consultation du ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis, l'ordre a été donné de placer l'ensemble des membres du réseau en garde à vue.

Une enquête a été ouverte en attendant leur comparution devant la justice.

Ils devront répondre de plusieurs chefs d'inculpation, notamment la formation d'une entente criminelle dans le but d'attaquer des personnes et des biens, ainsi que de vol à l'arraché et de pickpocket dans les transports publics.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.