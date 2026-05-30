Tunisie: La Direction Générale des Impôts dévoile sept échéances clés du calendrier fiscal de juin 2026

Pour le mois de juin 2026, la Direction Générale des Impôts relevant du ministère des Finances a fixé sept échéances fiscales majeures destinées aux différents contribuables. Ce calendrier récapitulatif met en avant la nouvelle déclaration de l'impôt sur la fortune comme rendez-vous central de la fin du mois

L'agenda fiscal pour le mois de juin 2026, détaillant sept échéances réglementaires cruciales pour le paiement des taxes et le dépôt des déclarations par les différents contribuables, est officiellement publié. En effet, l'événement majeur de ce calendrier reste sans conteste la déclaration de l'impôt sur la fortune, fixée au 30 juin 2026. Cette mesure, instaurée par la loi de finances, vise à consolider l'équité fiscale entre les citoyens en soumettant les personnes concernées aux procédures requises de règlement dans les délais impartis.

Le calendrier des obligations débutera dès le 15 juin 2026, date limite fixée pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes physiques. Elle sera suivie le 22 juin 2026 par l'échéance accordée aux personnes morales adhérant au système de télé-déclaration et de télépaiement des impôts. Ensuite, la journée du 25 juin 2026 concentrera deux obligations majeures, à savoir la date limite de dépôt de la déclaration du premier acompte provisionnel pour les personnes physiques, hors entreprises, opérant exclusivement dans le secteur de l'artisanat, ainsi que le dépôt de la déclaration définitive de l'impôt sur les sociétés.

Les obligations se poursuivront le 29 juin 2026 avec deux autres échéances fiscales simultanées. La première concerne le délai maximum pour soumettre la déclaration du premier acompte provisionnel pour les personnes morales, tandis que la seconde fixe le dernier délai pour la déclaration mensuelle des personnes morales non soumises à l'obligation de télé-déclaration. Cet agenda fiscal mensuel prendra fin le 30 juin 2026 avec la clôture des dépôts pour l'impôt sur la fortune.

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L'administration fiscale tient à préciser que ces dates correspondent au dernier jour légal accordé et ne constituent pas l'unique moment pour agir. Les autorités invitent donc vivement les contribuables à anticiper leurs démarches afin d'éviter l'engorgement des recettes des finances et la saturation des plateformes informatiques durant les dernières heures.