Tunisie: Décès de l'actrice tunisienne Malika Hableni

Le paysage culturel tunisien est en deuil. Le ministère des Affaires Culturelles a annoncé avec une profonde tristesse le décès de la célèbre actrice Malika Hableni, survenu ce samedi 30 mai 2026. Figure familière du petit écran, elle laisse derrière elle le souvenir d'une artiste talentueuse et profondément attachée à la mémoire du public tunisien.

Malika Hableni a marqué de son empreinte l'histoire du divertissement local grâce à sa capacité remarquable à incarner des rôles variés et poignants. Sa filmographie compte plusieurs productions majeures qui ont bercé des générations de téléspectateurs.

Parmi ses oeuvres les plus emblématiques, on retient notamment sa participation aux séries cultes telles que El Hassad, Mnamet Aroussia, Ikhwa wa Zman, Hssabet w Aqabet, ou encore Awdet El Minyar. Elle s'était également illustrée dans Layali El Bidh, Bin Thnaya et Pour les beaux yeux de Catherine, consolidant ainsi une carrière riche et respectée.

L'hommage du monde de la culture

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Face à cette douloureuse perte, le ministère des Affaires culturelles a présenté ses plus sincères condoléances à la famille de la défunte ainsi qu'à l'ensemble de la communauté artistique et culturelle tunisienne, saluant la mémoire d'une artiste qui aura grandement contribué à la scène artistique tunisienne.