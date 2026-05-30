Tunisie: Parc du Belvédère - Cap sur le digital

Le parc du Belvédère a entamé une transition technologique pour optimiser l'accueil des visiteurs. Selon Mourad Hamzaoui, directeur de l'informatique à la municipalité de Tunis, une application mobile avancée permettra très prochainement d'acheter ses billets à distance via un système de QR Code.

Pour fluidifier les accès, des équipements de lecture automatique des billets seront installés aux entrées d'ici trois mois. En parallèle, des caméras de surveillance ont déjà été déployées aux accès principaux afin de renforcer la sécurité des lieux.

Cette modernisation technique s'inscrit dans le cadre d'un grand projet de réhabilitation environnementale qui vient de s'achever. Les travaux ont duré un mois et demi.

Les interventions ont permis de libérer l'espace extérieur, d'installer de nouveaux kiosques respectueux du style naturel du site, et d'aménager une île ainsi qu'une cascade au centre du bassin aquatique. L'entrée a également été réorganisée avec de nouvelles barrières pour faciliter le passage des familles.

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Les espaces réservés à la faune ont été nettoyés et nettement améliorés. Le parc abrite aujourd'hui 1 000 animaux de 120 espèces différentes (oiseaux, mammifères et reptiles).

La direction du parc appelle les citoyens à respecter la propreté du site et rappelle qu'il est strictement interdit de nourrir les animaux, leur régime alimentaire étant scientifiquement encadré par des spécialistes.

Pour permettre aux citoyens de découvrir ces nouveautés, les autorités ont instauré une gratuité totale d'accès ce samedi à partir de 11h00, ainsi que ce dimanche 31 mai dès 9h00.