Le soulagement est partagé mais l'inquiétude persiste pour les membres d'une famille de Méknassy (gouvernorat de Sidi Bouzid) qui ont été victimes d'une grave intoxication alimentaire.

Les trois derniers enfants qui étaient encore hospitalisés à l'hôpital universitaire de Sidi Bouzid après avoir été victimes d'une grave intoxication alimentaire ont pu regagner leur domicile aujourd'hui, samedi, après leur guérison totale.

En revanche, leur mère a dû être transférée vers un établissement hospitalier de Tunis pour un suivi médical approfondi.

Le bilan de la prise en charge médicale a été détaillé par le Dr Béchir Saïdi, directeur de la santé préventive à la Direction régionale de la santé de Sidi Bouzid.

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Sur les sept personnes hospitalisées au départ de cette crise, six ont désormais quitté l'établissement de manière successive après avoir reçu les traitements nécessaires.

La mère de famille reste la seule patiente encore sous surveillance médicale stricte dans la capitale.

Pour rappel, cet incident tragique survenu dans la région de Méknassy avait initialement touché neuf membres d'une même communauté ou famille.

u total, la consommation des aliments frelatés a causé la mort de deux personnes et entraîné l'hospitalisation en urgence de sept autres, dont les enfants et la mère aujourd'hui pris en charge.