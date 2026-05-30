Tunisie: Quelles plages éviter cet été en raison de la pollution ?

Alors que le thermomètre s'affole et dépasse largement les normales de saison ces jours-ci, les plages tunisiennes connaissent déjà une affluence record. Dès la fin des rituels de l'Aïd Al-Adha, des centaines de citoyens ont pris d'assaut le littoral pour y chercher un peu de fraîcheur. Pourtant, la liste officielle des plages interdites à la baignade pour cette année n'a toujours pas été dévoilée.

À défaut de données actualisées, la carte de la pollution littorale reste pratiquement inchangée par rapport à l'année dernière, les causes de la pollution des eaux n'ayant pas complètement disparu. Pour mémoire, les autorités sanitaires avaient interdit l'accès à 28 plages l'été dernier et déconseillé la baignade dans de nombreux points noirs. Ces zones à haut risque pour la santé humaine restent aujourd'hui sous surveillance en raison d'une concentration élevée de rejets industriels et d'eaux usées.

Dans la région du Grand Tunis, la prudence est particulièrement de mise. La plage de la Goulette et le Lac de Tunis demeurent des points critiques majeurs. Le gouvernorat de Ben Arous concentre à lui seul quinze zones déconseillées, notamment le long des côtes de Radès, d'Ezzahra et de Hammam-Lif, tandis que l'Ariana compte six plages à éviter dans la ville de Raoued.

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Plus au nord, à Bizerte, six plages sont pointées du doigt, en particulier à Menzel Jemil, Menzel Abderrahmen et Jarzouna. Au sud, le port de Sfax et ses environs immédiats, ainsi que l'ensemble du golfe de Gabès, sont déconseillés aux baigneurs en raison de la lourde activité industrielle qui impacte directement la qualité des eaux.

Toutefois, le littoral tunisien continue à offrir de magnifiques alternatives. Pour profiter de la mer , les estivants peuvent se diriger sereinement vers les plages de Mahdia, Djerba, Tabarka, Nabeul ou encore Hammamet réputées pour être parmi les plus belles de la Méditerranée.