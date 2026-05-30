Tunisie: Hatem Ben Salem dément les rumeurs d'arrestation et annonce de nouvelles poursuites

L'ancien ministre de l'Éducation et ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Hatem Ben Salem, a fermement démenti les rumeurs faisant état de son arrestation, annonçant parallèlement de nouvelles poursuites judiciaires contre les personnes qu'il accuse d'être à l'origine d'une campagne de diffamation menée à son encontre.

Dans une publication diffusée sur sa page Facebook officielle, Ben Salem a remercié les personnes qui lui ont exprimé leur soutien face à ce qu'il qualifie de « campagne diffamatoire ignoble ». Il a également appelé à la vérification des informations relayées sur les réseaux sociaux, citant un verset coranique invitant à s'assurer de la véracité des nouvelles avant de les diffuser.

L'ancien ministre affirme que les informations qu'il juge mensongères proviennent d'un individu de la région de Takelsa, contre lequel il a déjà engagé une action en justice pour diffamation. Selon lui, l'affaire a été instruite par la cinquième brigade des recherches judiciaires d'El Aouina avant d'être transmise au ministère public, lequel a décidé de renvoyer le prévenu devant la chambre criminelle. L'audience a été fixée au 6 juillet 2026.

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Hatem Ben Salem indique avoir remis à la justice l'ensemble des documents et expertises qu'il considère comme des preuves irréfutables réfutant les accusations portées contre lui. Ces pièces proviendraient notamment des services compétents du ministère des Domaines de l'État, de la Conservation de la propriété foncière ainsi que de l'Office de la topographie et du cadastre.

Il accuse par ailleurs son adversaire d'avoir tenté de politiser l'affaire en exploitant son ancien statut ministériel. Selon ses déclarations, ce dernier aurait sollicité le soutien d'un créateur de contenu connu pour ses publications controversées sur les réseaux sociaux.

L'ancien ministre a annoncé son intention de déposer une nouvelle plainte pour diffamation, incitation et diffusion de fausses informations contre cette seconde personne. Il soutient que les données avancées dans les publications incriminées, notamment celles relatives aux dates et aux superficies évoquées dans le dossier, sont inexactes et contredites par les documents officiels remis à la justice.

Concluant son message, Hatem Ben Salem s'est dit confiant dans l'issue de la procédure judiciaire, estimant que les éléments versés au dossier permettront d'établir la vérité sur cette affaire.