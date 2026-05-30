Tunisie: Italie - Un permis unique de séjour et de travail, ce qui change pour les Tunisiens et les étrangers

L'Italie a officiellement mis en place, depuis mai 2026, un nouveau système de permis unique combinant titre de séjour et autorisation de travail pour les ressortissants de pays tiers, dans le cadre de la transposition de la directive européenne (UE) 2024/1233 sur le "single permit".

La réforme, adoptée par décret législatif et publiée au Journal officiel italien, vise à simplifier les démarches administratives des travailleurs étrangers et de leurs employeurs, en réunissant en une seule procédure les demandes auparavant séparées de séjour et de travail.

Selon les textes officiels et sources européennes, cette mesure s'applique à l'ensemble des ressortissants hors Union européenne, ce qui inclut notamment les Tunisiens, Marocains, Algériens et autres nationalités non européennes souhaitant travailler légalement en Italie.

Une procédure unifiée pour le séjour et l'emploi

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Désormais, les demandeurs doivent déposer une seule demande administrative couvrant à la fois l'autorisation de travail délivrée par les autorités italiennes et le titre de séjour permettant de résider légalement sur le territoire.

Le dispositif s'inscrit dans une volonté de l'Union européenne d'harmoniser les politiques de migration de travail et de réduire la fragmentation administrative entre les États membres.

L'Italie a également centralisé les procédures via les services de l'administration intérieure, avec une meilleure coordination entre les préfectures, les services du travail et les autorités migratoires.

Si la réforme est présentée comme une simplification, elle s'accompagne toutefois d'un allongement des délais de traitement.

Le délai standard de traitement est désormais fixé à environ 90 jours après validation du dossier, contre environ 60 jours auparavant dans certains cas.

Une procédure accélérée reste toutefois possible pour les dossiers complets, avec un traitement pouvant être réduit à environ 30 jours.

Les dossiers incomplets, eux, peuvent être rejetés rapidement ou renvoyés pour complément dans un délai administratif court.

Certaines catégories exclues du dispositif

Le permis unique ne concerne pas toutes les catégories de travailleurs étrangers.

Sont notamment exemptés du dispositif les travailleurs saisonniers, les transferts intra-entreprises ainsi que certaines catégories spécifiques prévues par la réglementation européenne.

La réforme s'inscrit en effet dans le cadre d'une directive européenne visant à harmoniser les règles de migration légale dans l'Union.

Elle concerne donc tous les ressortissants de pays tiers, sans distinction de nationalité.

Les Tunisiens sont pleinement concernés par ce dispositif, au même titre que les autres étrangers hors UE, dès lors qu'ils disposent d'un contrat de travail et entrent dans les quotas ou procédures prévues par la législation italienne (notamment le système des flux migratoires annuels).

Malgré cette simplification administrative, l'accès au marché du travail italien reste soumis à plusieurs conditions : existence d'un employeur en Italie, respect des quotas annuels de travailleurs étrangers et obtention préalable de l'autorisation de travail.

La réforme ne modifie donc pas les conditions d'entrée, mais uniquement la procédure administrative de traitement des demandes.