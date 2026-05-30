Tunisie: Coup d'envoi de la 40ème édition du Festival de l'Églantier de Zaghouan ce dimanche 31 mai

La ville de Zaghouan s'apprête à vibrer au rythme de la 40ème édition du Festival de l'Églantier (Festival du Nesri). Cet événement culturel majeur tend à dynamiser le tourisme local, valoriser le patrimoine régional et à stimuler l'économie de toute la région à travers une programmation riche et diversifiée.

En effet, le comité directeur de l'association du festival a conçu un programme d'animation dense qui s'étendra sur l'ensemble de la journée. Les festivités débuteront dès la matinée, de 09h30 jusqu'à 13h30, avec un grand volet dédié à l'animation de la vieille ville.

Les spectateurs et les nombreux visiteurs attendus assisteront à un défilé et à des festivités populaires dont le départ sera donné depuis l'espace de l'Arc Romain pour s'achever au mausolée de Sidi Ali Azzouz. Ce rendez-vous matinal revêtira également une dimension patrimoniale grâce à une exposition de mets traditionnels locaux, organisée en partenariat avec l'association « La cuisine pour tous de Sousse ». De plus, le festival s'associe à l'Observatoire National de la Sécurité Routière pour mener une campagne de sensibilisation visant à ancrer la culture de la sécurité routière chez les usagers de la route.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La seconde partie de la journée sera quant à elle entièrement consacrée au théâtre et au jeune public. Le théâtre de plein air de Zaghouan accueillera ainsi, à partir de 17h00, une représentation théâtrale destinée aux enfants et aux familles. Intitulée « Khayal Jamil » (Beau Mirage) et réalisée par le metteur en scène Mohamed Lakhoues, cette pièce clôturera cette quarantième édition sous le signe du partage familial et de la création artistique.