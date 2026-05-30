Tunisie: Espérance de Tunis - CS Sakiet Ezzit - où voir la finale de la Coupe de Tunisie en live ?

La finale masculine de la Coupe de Tunisie de handball opposera ce samedi l'Espérance Sportive de Tunis au CS Sakiet Ezzit, avec un coup d'envoi prévu à 16h00.

La rencontre se jouera dans un contexte de forte attente, l'Espérance abordant cette finale avec le statut de favori grâce à son expérience dans les grandes échéances nationales, tandis que le CS Sakiet Ezzit tentera de créer la surprise et de décrocher un titre historique.

Cette affiche de Coupe intervient après un parcours solide des deux formations, qui ont su franchir les différentes étapes de la compétition pour atteindre ce dernier rendez-vous de la saison.

Le match sera retransmis en direct sur la chaîne nationale Watania 1, qui assure la couverture des grandes finales sportives nationales.

Le coup d'envoi est fixé à 16h00.