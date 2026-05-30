Tunisie: Décès d'Edgar Morin, figure majeure de la pensée contemporaine, à l'âge de 104 ans

Le sociologue, philosophe et résistant français Edgar Morin est décédé le 29 mai 2026 à l'âge de 104 ans, selon plusieurs médias français et internationaux citant son entourage.

Né à Paris le 8 juillet 1921 sous le nom d'Edgar Nahoum, au sein d'une famille juive originaire de Salonique, il s'était imposé comme l'un des intellectuels français les plus influents du XXe et du début du XXIe siècle. Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il adopta le nom de Morin dans la clandestinité avant de rejoindre le Parti communiste français, qu'il quittera ensuite en raison de son opposition au stalinisme.

Théoricien de la « pensée complexe », Edgar Morin a consacré une grande partie de son oeuvre à dépasser les cloisonnements entre les disciplines et à promouvoir une compréhension globale des phénomènes humains, sociaux, scientifiques et politiques. Son oeuvre majeure, La Méthode, publiée en six volumes entre 1977 et 2004, constitue l'un des fondements de sa réflexion sur la complexité du monde contemporain.

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Auteur de plus d'une centaine d'ouvrages, réalisateur et observateur engagé de son époque, il a également marqué la sociologie moderne et participé à de nombreux débats sur l'écologie, la mondialisation, la démocratie, les crises contemporaines et l'avenir de l'humanité. Jusqu'à ses derniers mois, il continuait à intervenir dans les médias et à publier des analyses sur les grands enjeux du siècle. En janvier 2026, il mettait encore en garde contre les dangers d'une « intelligence humaine superficielle » face au développement de l'intelligence artificielle.

Salué à travers le monde comme un humaniste et un penseur de la complexité, Edgar Morin laisse une oeuvre considérable qui a influencé plusieurs générations de chercheurs, d'intellectuels et de responsables politiques. Son décès suscite de nombreux hommages dans les milieux universitaires, culturels et politiques.