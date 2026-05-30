Afrique: Chaleur et canicule - Le guide de survie pour un été au frais

Nous ne sommes qu'à l'orée de la saison estivale et pourtant le thermomètre s'affole déjà et les vagues de chaleur se font intensément ressentir. Et ça n'est que le commencement ! Car rien qu'à écouter les prévisions des climatologues, on commence à suer ! Ces derniers s'accordent à dire qu'aussi bien la saison estivale que celle automnale présagent une atmosphère spécifiquement suffocante. Dans de pareilles conditions, il est impératif de préserver son corps et son habitation. Loin d'être une simple question de confort, l'adoption des bons réflexes s'avère un enjeu de survie ! Ceci l'est doublement pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et la population fragilisée par des maladies sévères. Dès lors, l'hydratation, l'isolation et la gestion de l'effort se transforment en gestes de survie dont on doit maîtriser le mode d'emploi. Et ce, pour traverser l'épisode caniculaire sans grands soucis.

Attention à l'eau glacée !

Face à la fournaise, le premier réflexe reste évidemment de boire, mais encore faut-il le faire correctement. En effet, les spécialistes s'accordent à dire que l'erreur la plus commune consiste à attendre la sensation de soif, qui est en réalité le signal d'une déshydratation déjà entamée. Pour maintenir l'équilibre hydrique de l'organisme lors d'un temps chaud, il est recommandé de boire de l'eau régulièrement, même en petites quantités pour que le corps demeure hydraté. Cependant, il est conseillé que cette eau soit consommée à petites gorgée et à température ambiante. Car l'eau glacée, expliquent encore les spécialistes, risque de provoquer un choc thermique qui pousse le corps à dépenser encore plus de l'énergie pour se réchauffer. Dans ce même contexte, les boissons diurétiques à l'instar du thé et du café, sont aussi à bannir dans la mesure où elles accélèrent la perte d'eau. Les spécialistes incitent à privilégier les boissons fraiches riches en fruits et légumes et gorgées d'eau. Il en est de même pour le contenu des assiettes où il vaut mieux éviter les plats lourds et longs mijotés qui nécessitent un long temps de cuisson et opter plutôt pour des plats légers à l'instar des salades et des grillades.

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Rafraîchir la maison

Quand l'air extérieur devient irrespirable, on ne trouve refuge qu'à la maison. Cependant, pour optimiser l'atmosphère casanière, il existe une règle d'or à respecter, calfeutrer le jour et aérer la nuit. Dès que le soleil s'apprête à être en plein zénith, il est crucial de ferme hermétiquement fenêtres, volets et rideaux. Et ce, pour bloquer les infrarouges et préserver l'intérieur des maisons de la chaleur. Ce n'est que tôt le matin ou une fois la nuit tombée et le thermomètre extérieur plus clément qu'on peut ouvrir les fenêtres pour créer des courants d'air salvateurs.

Ceci dit, pour optimiser la fraîcheur intérieure, quelques astuces d'antan se révèlent toujours efficaces. Il s'agit de suspendre un drap mouillé devant une fenêtre ouverte le soir ou de placer un bol de glaçons devant un ventilateur. Ces pratiques permettent d'abaisser la température ressentie grâce à l'évaporation. Il est tout autant important de traquer les sources de chaleur passives comme les ordinateurs, téléviseurs et appareils en veille qui dégagent une énergie calorifique non négligeable qu'il convient de couper une fois l'usage est terminé

Écouter les besoins de son corps

Il va sans dire que nous ne sommes pas tous égaux face à la chaleur. Dès lors chacun est redevable de s'adapter à son propre rythme biologique. Cependant, le mot d'ordre commun demeure est le ralentissement. Durant les temps de canicule, les séances de sport intensives, le jardinage ou le bricolage lourd ainsi que les sorties diurnes aux heures zénithales (entre 10 heures et 16 heures), doivent être reportés. Il est recommandé, pour tous, de privilégier des vêtements amples, de couleur claire et coupés dans des matières naturelles comme le lin ou le coton dans la mesure où ces tissus laissent la peau respirer.

Le rafraîchissement corporel doit quant à lui être de mise et de façon progressive. Ainsi, l'utilisation d'un brumisateur ou l'application d'un linge humide sur les zones stratégiques comme la nuque, les poignets ou les tempes, permet de soulager immédiatement le système thermique du corps. Ceci dit, au moment de la douche, il est préférable d'utiliser l'eau tiède que l'eau froide ; cette dernière contracte les vaisseaux sanguins et bloque l'évacuation de la chaleur interne. Il est aussi crucial d'être à l'écoute des signaux d'alerte notamment les crampes, les maux de tête ou les sensations vertigineuses qui imposent un repos et un rafraichissement immédiats.