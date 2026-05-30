Tunisie: Le ministère de l'Agriculture lance un appel urgent aux céréaliculteurs à protéger leurs récoltes

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche lance un appel pressant à l'ensemble des agriculteurs, et tout particulièrement aux producteurs de céréales, les exhortant à prendre immédiatement toutes les précautions nécessaires pour sécuriser leurs récoltes. Cette mise en garde fait suite au bulletin météorologique spécial émis par l'Institut National de la Météorologie, qui prévoit des pluies orageuses localement abondantes, parfois accompagnées de chutes de grêle et de fortes rafales de vent, pour cet après-midi du samedi 30 mai 2026.

Les autorités soulignent que cette dégradation climatique touchera de manière particulièrement intense les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Siliana, Kairouan et Zaghouan.

Face à cette menace imminente, les services du ministère recommandent d'accélérer le transfert des quantités de blé et d'orge fraîchement récoltées vers des lieux de stockage sécurisés et aménagés dans les plus brefs délais.

Il est également impératif de protéger les tas de céréales encore présents dans les champs ou stockés au sein des centres de collecte provisoires, en les recouvrant hermétiquement à l'aide de bâches imperméables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministère insiste par ailleurs sur l'obligation de vérifier la conformité des entrepôts en veillant à leur fermeture totale, à l'entretien de leurs toitures et de leurs ouvertures afin d'empêcher toute infiltration d'eau de pluie ou d'humidité. De plus, il est fortement conseillé de surélever les grains par rapport au sol à l'intérieur des dépôts et d'utiliser des systèmes de ventilation adaptés pour préserver la qualité de la production.

En parallèle avec ces consignes, le ministère de tutelle appelle l'ensemble des acteurs de la filière céréalière, notamment les professionnels et les gestionnaires des centres de collecte, à déployer des mesures proactives indispensables pour sauvegarder la récolte nationale à toutes les étapes du ramassage et de l'entreposage. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche insiste également sur le fait que les agriculteurs des régions concernées doivent faire preuve de la plus grande vigilance. Le strict respect de ces recommandations préventives reste crucial pour préserver les rendements agricoles ainsi que la sécurité des personnes et des biens face à ces intempéries.

Lire aussi: Pluies soudaines et grêle : plusieurs régions tunisiennes en alerte