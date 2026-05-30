Tunisie: Gafsa - Saisie de drogue, d'argent et de voitures dans le domicile d'un trafiquant

30 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Un coup dur a été porté aux réseaux de stupéfiants dans le gouvernorat de Gafsa. Les unités de la police judiciaire, en coordination avec la brigade de secours, ont interpellé un important trafiquant présumé ainsi que son épouse dans la localité d'El Moula.

L'opération a été déclenchée à la suite d'un travail de renseignement minutieux et d'une surveillance approfondie sur le terrain. Après consultation et autorisation du ministère public, les forces de l'ordre ont mené une descente ciblée au domicile du suspect, où le couple a été arrêté en flagrant délit.

La perquisition de l'habitation a débouché sur une saisie majeure de produits illicites et de matériel logistique. Les agents ont notamment découvert environ un demi-kilogramme de cocaïne, des morceaux de cannabis et une quantité de comprimés psychotropes. Les forces de sécurité ont également saisi une importante somme d'argent liquide issue des revenus du trafic, un fusil, une grenade lacrymogène, ainsi que plusieurs véhicules utilisés pour le transport et la distribution des stupéfiants.

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Sur ordre du ministère public, les deux suspects ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent activement afin d'identifier l'ensemble des complices et de démanteler les ramifications nationales ou régionales de ce réseau criminel.

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