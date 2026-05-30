Tunisie: Pluies soudaines et grêle - Plusieurs régions tunisiennes en alerte

La Tunisie connaîtra, ce samedi après-midi, une dégradation progressive des conditions météorologiques avec l'apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies parfois soutenues, de chutes de grêle et de rafales de vent localement fortes, selon les bulletins de suivi météorologique.

Selon les données de l'Institut national de la météorologie, la matinée restera globalement calme sur l'ensemble du territoire, avec un ciel partiellement voilé, des températures en légère hausse et des conditions favorables aux activités maritimes et à la baignade sur les côtes nord et est.

Dégradation attendue l'après-midi dans ces régions

À partir de l'après-midi, une instabilité atmosphérique se mettra en place sur les régions ouest du pays, avec le développement de cellules orageuses sur les hauteurs, notamment au niveau de Kasserine, avant de s'étendre localement vers plusieurs gouvernorats de l'est.

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Des pluies éparses et orageuses sont ainsi attendues sur une partie du territoire, pouvant être temporairement intenses. Les cumuls devraient généralement rester faibles à modérés, mais pourraient atteindre des niveaux plus élevés localement.

Les régions de Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, ainsi que certaines zones du Kef, de Siliana et de Kairouan sont les plus exposées à des épisodes de pluies soutenues, accompagnées par moments d'une activité électrique marquée et de chutes de grêle.

Risques locaux : grêle et rafales de vent sous surveillance

La même source alerte sur un risque ponctuel lié aux phénomènes associés aux orages, notamment la grêle et les vents descendants violents.

Ces phénomènes pourraient avoir un impact sur le secteur agricole, en particulier sur les cultures et les arbres fruitiers, en cas d'épisodes localement intenses.

En effet, ces phénomènes restent localisés mais potentiellement dommageables, appelant à la vigilance durant les passages orageux.

Malgré cette dégradation temporaire, les conditions devraient s'améliorer progressivement en fin de journée et en soirée sur plusieurs régions du pays.

Il convient par ailleurs de noter que cette journée coïncide avec l'entrée officielle dans la saison estivale selon le calendrier agricole, marquant le début d'une période généralement plus chaude, mais parfois marquée par des épisodes orageux localisés.

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