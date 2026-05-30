Tunisie: Arrestation à Tunis-Carthage d'un ressortissant syrien impliqué dans une vaste arnaque aux visas de travail

Les unités de la police judiciaire de Manouba ont interpellé, ce vendredi 29 mai 2026, un ressortissant syrien recherché pour son implication présumée dans un réseau d'escroquerie visant des citoyens tunisiens à travers de faux contrats de travail en Europe. Le suspect a été arrêté à son arrivée à l'aéroport international de Tunis-Carthage, après plusieurs semaines de fuite à l'étranger.

Placé en garde à vue sur instruction du ministère public, il est accusé d'avoir dirigé un réseau familial ayant trompé plus de 35 victimes. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'ensemble des ramifications de l'affaire et la destination des fonds collectés, estimés à environ 15 000 dinars par victime.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause aurait, en collaboration avec son épouse de nationalité tunisienne, fondé une agence de voyages dans la région d'El Dandan, dans le gouvernorat de Manouba. Cette structure aurait servi de couverture pour attirer des candidats à l'émigration, auxquels étaient promis des contrats de travail légitimes en Europe.

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Les enquêteurs indiquent que le suspect aurait également bénéficié du soutien de sa mère et de sa soeur dans la mise en place du réseau. Les victimes, séduites par la promesse d'une migration régulière, auraient versé d'importantes sommes d'argent en échange de documents qui se sont révélés ultérieurement falsifiés et dépourvus de toute valeur juridique.

Face à la multiplication des plaintes, les investigations ont conduit à l'interpellation de l'épouse, de la mère et de la soeur du principal suspect. Présentées devant le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Manouba, elles ont été soumises à une interdiction de quitter le territoire national dans l'attente de la poursuite des investigations.

Le principal suspect avait quitté la Tunisie pour se rendre au Qatar, pensant échapper aux poursuites judiciaires. Son retour à Tunis a toutefois été suivi de près par les autorités, qui ont pu procéder à son arrestation immédiate grâce à une coordination sécuritaire.