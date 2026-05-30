Tunisie: Un criminel dangereux arrêté après avoir semé la panique durant l'Aïd

30 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Les unités de la sûreté nationale de Kasserine ont procédé à l'interpellation d'un individu considéré comme dangereux, recherché pour plusieurs affaires de vols et de violence, après avoir semé la panique parmi des citoyens durant le deuxième jour de l'Aïd.

Selon les autorités sécuritaires, le suspect avait agressé plusieurs passants sans motif apparent, provoquant un climat de peur dans la région.

Une identité falsifiée lors de l'interpellation

Lors de son arrestation, l'individu aurait tenté de tromper les forces de l'ordre en présentant une fausse identité. Après vérification, les agents ont confirmé son identité réelle et ont établi qu'il faisait l'objet de plusieurs avis de recherche ainsi que de condamnations judiciaires.

Les premiers éléments de l'enquête indiquent que le suspect est également impliqué dans plusieurs affaires de vols visant des citoyens. Il est actuellement placé à la disposition de la justice en attendant la poursuite des procédures légales.

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