Tunisie: Bizerte - Collecte record de 2 800 tonnes de déchets pendant l'Aïd

Les interventions de terrain menées par les différentes structures régionales et locales conjointes dans le gouvernorat de Bizerte, durant la période de l'Aïd al-Adha, entre le 25 et le 28 mai courant, ont permis de collecter environ 2 800 tonnes de déchets.

Cela fait suite à la mise en place de permanences par les services du gouvernorat, des délégations et des municipalités, au doublement des équipes d'agents de propreté, ainsi qu'à l'exécution de campagnes de propreté exceptionnelles pour éliminer les points noirs, en partenariat conjointe avec les services administratifs, techniques, sanitaires et la société civile, selon ce qui a été publié sur la page Facebook officielle du gouvernorat.

Ces différentes structures ont également communiqué avec les citoyens pour les inciter à utiliser les espaces aménagés par les municipalités pour le sacrifice des animaux, à respecter les horaires de collecte et à se conformer aux sites dédiés aux dépôts des déchets, que ce soit dans les conteneurs ou les bennes. De plus, les mesures nécessaires ont été prises pour éviter toute perturbation du processus de réception des déchets ménagers dans les décharges contrôlées et les centres de transfert, en coordination avec les services de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed).

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Dans ce contexte, les horaires du travail municipal pour le ramassage des ordures ont été unifiés, et 3 équipes ont été mobilisées par l'ensemble des municipalités, regroupant plus de 200 agents et cadres administratifs judicieusement répartis tout au long de la journée. Cela a garanti la rapidité et l'efficacité des interventions sur le terrain et l'enlèvement des déchets en temps utile, notamment grâce à la disponibilité des équipements et des moyens logistiques (camions bennes-tasseuses, remorques, conteneurs et autres outils de nettoyage) qui ont facilité le travail des équipes. Les services de l'ANGed ont également soutenu l'ensemble de ces interventions municipales, régionales et locales en fournissant des camions et des conteneurs supplémentaires.

Par ailleurs, des opérations de désinfection ont été menées sur tous les sites et espaces réservés par les municipalités pour le regroupement des déchets avant leur acheminement vers les décharges contrôlées, précédées par des opérations de nettoyage des différents espaces qui avaient été dédiés à la vente des animaux de sacrifice.

Les efforts officiels ont été appuyés par une contribution active de la société civile et des médias en matière de sensibilisation des citoyens concernant les différentes procédures liées aux horaires de collecte, à l'évacuation des déchets et aux méthodes de préservation des peaux des sacrifices.

Enfin, dans le but d'optimiser les interventions d'urgence, plusieurs équipes de terrain relevant des services municipaux et de l'Office National de l'Assainissement (ONAS) ont été mobilisées pour intervenir immédiatement dans certains quartiers afin d'entretenir les réseaux d'assainissement. De même, les districts de la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) et de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) sont intervenus pour sécuriser l'approvisionnement en eau et en électricité, en plus d'y instaurer des services de permanence.