Tunisie: Appel aux Tunisiens résidents à Dubaï - enregistrement obligatoire, avant le 30 juin 2026, pour les cartes d'identité

Le Consulat Général de la République Tunisienne à Dubaï et dans les Émirats du Nord invite instamment les membres de la communauté tunisienne locale à s'inscrire au plus tôt pour l'obtention ou le renouvellement de leur carte d'identité nationale. Dans un communiqué officiel diffusé sur sa page Facebook, le Consulat indique que cette procédure d'enregistrement préalable est une étape indispensable pour bénéficier du service.

Les citoyens concernés disposent d'un délai rigoureux allant jusqu'au 30 juin 2026 pour soumettre leur demande. La représentation consulaire précise aussi que cette démarche s'inscrit dans le cadre des préparatifs d'une importante campagne de délivrance et de renouvellement des pièces d'identité qui se déroulera à Dubaï au cours des prochains mois.

Cette initiative traduit concrètement les orientations du ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, dont l'objectif majeur reste le rapprochement des prestations administratives et consulaires des ressortissants tunisiens installés hors des frontières nationales.

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Pour accomplir cette formalité dans les délais impartis, les personnes intéressées sont invitées à se déplacer directement au siège de la mission consulaire. Elles ont également la possibilité de transmettre une copie de leur passeport accompagnée d'un numéro de téléphone valide par voie électronique, à l'adresse dédiée : Tunisiaconsulate@gmail.com.

Selon la même source, ce recensement préliminaire s'avère crucial pour planifier efficacement la logistique de la campagne, garantir des conditions d'accueil optimales et répondre de manière fluide et ordonnée aux attentes des citoyens tunisiens résidant aux Émirats Arabes Unis.

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