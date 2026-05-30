Tunisie: Finale de la Coupe de Tunisie - Importantes restrictions de circulation autour du stade de Radès

Les autorités ont annoncé un important dispositif de circulation et de sécurité à l'occasion de la finale de la Coupe de Tunisie de football, prévue dimanche 31 mai 2026 au stade Hammadi Agrebi de Radès entre l'Espérance Sportive de Tunis et l'Espérance Sportive de Zarzis.

Le ministère de l'Intérieur a indiqué que la circulation et le stationnement de tous les véhicules seront interdits sur la Route nationale n°1, dans le tronçon reliant les carrefours de Chouchet Radès et de Borj Cedria-Ezzahra, entre 12h00 et 21h00. Cette mesure concerne l'ensemble des véhicules, à l'exception des personnes munies de billets ou d'invitations officielles.

Les portes du stade ouvriront à partir de 13h00, soit trois heures avant le coup d'envoi fixé à 16h00. Les autorités appellent les supporters à arriver suffisamment tôt afin d'éviter les encombrements aux différents points de contrôle.

Afin d'assurer une meilleure fluidité du trafic, un plan spécifique de répartition des parkings a été mis en place selon les équipes soutenues. Le parking Sud sera réservé aux supporters de l'Espérance Sportive de Tunis, avec un accès via l'autoroute Sud, la Route nationale n°1 ou le carrefour de Noubou.

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Le parking Nord sera, quant à lui, destiné aux supporters de l'Espérance Sportive de Zarzis. L'accès pourra se faire via l'échangeur du stade, la Route nationale n°1 à travers le carrefour BSB ou encore le carrefour de la Cité méditerranéenne.

Le ministère de l'Intérieur a également précisé que l'accès à la tribune d'honneur et aux loges sera exclusivement réservé aux détenteurs d'invitations officielles ainsi qu'aux journalistes accrédités, via l'entrée principale du stade.

Les automobilistes sont appelés à présenter leurs billets aux différents points de contrôle installés notamment au niveau de l'autoroute, de l'oued Méliane et du carrefour BSB. Les autorités insistent également sur l'obligation d'utiliser les parkings désignés afin de garantir la sécurité des véhicules et faciliter la sortie du public après la rencontre.

Enfin, le ministère rappelle la nécessité de respecter le code de la route et met en garde contre le transport clandestin, la surcharge des véhicules et toute conduite dangereuse.