Tunisie: Mondial 2026 - La Tunisie choisit le centre d'entraînement de Rayados comme base

30 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La sélection nationale tunisienne a choisi le centre d'entraînement de Rayados, connu sous le nom de "El Barrial", comme base de préparation et d'hébergement pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera en partie au Mexique.

Situé dans l'État de Nuevo León, le centre est le complexe principal du club CF Monterrey. Inauguré en 2006, il accueille les entraînements de l'équipe première masculine et féminine, ainsi que ceux des équipes de jeunes.

Un complexe moderne de 15 hectares

Le centre d'entraînement s'étend sur une superficie d'environ 15 hectares et comprend six terrains, en gazon naturel et synthétique. Il dispose également d'infrastructures modernes dédiées à la performance sportive, notamment des salles de musculation, des espaces d'analyse technique, ainsi que des bureaux spécialisés en nutrition et en médecine du sport.

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Le site comprend également des vestiaires équipés des dernières technologies, ainsi qu'un hôtel destiné à accueillir les joueurs lors des stages et des mises au vert avant les rencontres officielles.

Considéré comme l'un des centres d'entraînement les plus performants du Mexique, « El Barrial » a contribué à la formation et au développement de nombreux joueurs évoluant au plus haut niveau, notamment en sélection nationale.

Son intégration dans les infrastructures retenues pour la Coupe du monde 2026 confirme son statut de site stratégique pour les équipes participantes, dont la Tunisie, qui y établira son camp de base durant la compétition.

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