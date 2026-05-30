Tunisie: Le boxeur tunisien Hamza Ghazouani sacré champion WBA après une victoire expéditive en Espagne

30 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le boxeur tunisien Hamza Ghazouani a remporté, le week-end dernier en Espagne, son premier titre professionnel dans la catégorie des super-welters (WBA), après une victoire convaincante face au Marocain Moudiane Bouhachaf.

Engagé dans un combat disputé en Espagne contre un adversaire évoluant sur le circuit professionnel local, Ghazouani s'est imposé par KO dès le premier round, infligeant à son adversaire sa première défaite en carrière professionnelle.

Grâce à ce succès, le pugiliste tunisien porte désormais son bilan à cinq victoires en autant de combats chez les professionnels, dont deux obtenues par knockout. Une performance qui confirme sa progression rapide sur la scène internationale de la boxe.

Hamza Ghazouani a indiqué que ce premier sacre professionnel représente une étape importante dans sa carrière et ouvre de nouvelles perspectives pour la suite de son parcours sportif.

Le boxeur tunisien a également précisé avoir effectué une préparation intensive de cinq semaines en Espagne, tout en poursuivant ses entraînements en Tunisie sous la supervision de son entraîneur Imed Zebbiani.

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