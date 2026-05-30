Après la décision de grâce accordée par Roi du Maroc, les supporters sénégalais détenus depuis la finale de la CAN 2025, ont été accueillis dans la nuit de samedi à dimanche à l'aéroport Blaise Diagne par le président de la République en présence du président de la Fédération, Abdoulaye Fall et des membres du comité directeur. A cet occasion, empreinte d'émotion, le chef de l'État exprimé la reconnaissance de la nation à ses compatriotes. Mais aussi décidé de les accompagner en les offrant une enveloppe de 2 millions de FCFA et un mouton à chacun des 18 supporters.

Après une décision de grâce du roi du Maroc, les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc ont retrouvé leur pays dans la nuit de samedi au dimanche 24 mai. Le visage radieux, ils ont été accueillis chaleureusement à l'aéroport international Blaise Diagne par le président de la République Bassirou Diomaye Faye et du président de la Fédération Abdoulaye Fall, accompagné de Abdoulaye Sow, de l'ancien international Khalilou Fadiga, mais également des membres du comité exécutif de la FSF et les parents. Une occasion pour de chef de l'État d'exprimer la fierté de toute une nation.

« C'est un moment tout aussi exceptionnel que celui de l'accueil que nous avons réservé à nos Lions, champion d'Afrique pour la deuxième fois. Ils le sont grâce au soutien de tout le monde, à l'implication de tout le monde, à tout un peuple qui a poussé l'équipe pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même sur le terrain et en dehors. Les symboles de ce soutien sont bien entendu nos supporters qui ont fait le déplacement. Ils ont donné du coeur avec le coeur aussi.

Cela nous a valu la victoire que nous avons. Nous sommes aujourd'hui très contents de les retrouver sur le territoire national Je voudrais saluer leur courage et leur dignité. Ils ont démontré qu'ils ont le sang de lions et qu'ils sont des champions. J'ai une pensée aussi pour les familles qui ont enduré dans la dignité», a-t-il déclaré.

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« Je voudrais aussi remercier les autorités marocaines et particulièrement sa Majesté, le Roi qui a accordé cette grâce clémente à l'occasion de la fête de la Tabaski », ajoute t-il.Le Chef de l'Etat n'a pas manqué de saluer le travail abattu par les ambassadeurs, le pool d'avocats mais aussi la « solidarité agissante » qui a prévalu autour du dossier.

« Je voudrais dire aux supporters que nous avons senti qu'il y avait une partie de nous-mêmes qui étaient restés au Maroc. Aujourd'hui nous dormirons tranquille. Je voudrais leur conseiller de dépasser cette étape, de marcher la tête haute et la posture fière et de se considérer qu'ils ont été des soldats pour nous et qui sont après une campagne victorieuse dans le cours de cette CAN. L'Etat les accompagnera dans cette période de fête et nous serons à leur côté et ils le verront »,

Dans ce contexte de célébration de la fête de Tabaski, le président de la République a décidé d'offert une sommes de 2 millions de FCA et en mouton pour chacun des 18 supporters. Dans un communiqué publié samedi, le cabinet royal marocain a indiqué que cette grâce royale avait été accordée «pour des considérations humaines», à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Tout en soulignant les «liens d'amitié, de fraternité et de coopération» unissant le Maroc et le Sénégal. Il faut rappeler que trois autres supporters sénégalais avaient déjà été libérés de la prison d'Al Arjat 2, en avril après avoir purgé une peine de trois mois de prison.