Madagascar: Alpinisme - Les Bouka de retour de l'Everest

De retour à Madagascar après plusieurs semaines passées dans l'Himalaya, les alpinistes Raïs et Raj-Alexandre Bouka ont atteint le sommet de l'Everest, une première pour des ressortissants malgaches.

L'aéroport international d'Ivato a accueilli hier la famille Bouka, de retour d'une expédition de plusieurs semaines dans l'Himalaya. Le 23 mai, Raïs et Raj-Alexandre Bouka ont atteint le sommet de l'Everest, culminant à 8 848 mètres d'altitude. Selon les informations communiquées par l'équipe, ils sont les premiers Malgaches à avoir réalisé cette ascension.

Ils étaient accompagnés de leur père, Zouzar Bouka, à l'origine de ce projet familial engagé depuis plusieurs années. L'expédition intervient un an après une première tentative interrompue au camp 4, à environ 8 600 mètres d'altitude. Cette fois, les deux frères ont poursuivi leur progression jusqu'au sommet.

« Nous avons fait quelque chose pour Madagascar. L'Everest est juste un geste et là on voit le bonheur des Malgaches », a déclaré Zouzar Bouka à son arrivée à Ivato. « Nous avions escaladé quelques montagnes à Madagascar. Nous avions fait le Kilimandjaro en Afrique et pourquoi ne pas essayer d'apporter le drapeau malgache sur le plus haut sommet du monde», a-t-il ajouté.

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La préparation à cette seconde tentative a notamment comporté un stage d'entraînement dans la vallée du Pitztal, en Autriche, ainsi qu'une phase d'acclimatation au Mera Peak, au Népal. Malgré une blessure au bras droit survenue lors de la dernière journée de préparation en Autriche, Zouzar Bouka avait maintenu sa participation à l'expédition.

Mieux préparés

Durant l'ascension, il a toutefois interrompu sa progression au camp 3, à plus de 7 000 mètres d'altitude. « Nous étions beaucoup plus entraînés. Nous avions appris de nos erreurs de l'an passé et nous avions fait plus attention», explique-t-il.

Raïs et Raj-Alexandre ont poursuivi l'ascension avec leurs guides jusqu'au sommet. « Nous étions mieux préparés physiquement et mentalement. Nous avions aussi cette énergie et cet amour pour Madagascar. Notre objectif était d'y remonter avec plus de détermination », indique Raj-Alexandre.

Les deux alpinistes évoquent également les difficultés rencontrées sur le parcours, notamment dans la cascade de glace du Khumbu, l'un des passages les plus techniques de l'itinéraire. « L'an passé, j'ai eu des engelures. Cette fois, j'en ai eu, mais une petite engelure, pas très grave. J'ai utilisé un dispositif électrique pour bien chauffer mes pieds », relate Raïs.

Depuis 2018, les membres de la famille Bouka ont participé à plusieurs expéditions en haute montagne dans différents pays. Leur récente ascension de l'Everest marque l'aboutissement de ce parcours et constitue une première pour l'alpinisme malgache.