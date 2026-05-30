Madagascar: Ravinala Airports - Un avion transformé en vitrine artistique

Ravinala Airports inaugure à l'aéroport international d'Ivato une installation artistique géante inspirée de la biodiversité et de l'identité malgache.

Dès l'entrée de l'aéroport international d'Ivato, un ancien avion attire désormais tous les regards. Transformé en oeuvre monumentale aux couleurs de Madagascar, l'appareil est le fruit du concours ART'ÉROPORT lancé en février par Ravinala Airports afin de promouvoir la destination Madagascar à travers une création artistique originale.

Le projet gagnant a été imaginé par le groupe Hetsy, composé de Steven Andriantosaina, graphiste et artiste 3D, et de Stephano Christian Razakasoa, dessinateur, peintre et plasticien. Leur création, inaugurée hier, met en avant la biodiversité malgache ainsi que plusieurs symboles emblématiques du pays.

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Inspirés par le thème de la biodiversité, les deux artistes ont choisi comme point central le « Vintsy », oiseau emblématique bleu-orangé de Madagascar, dont les couleurs ont servi de base à l'ensemble de la composition. L'oeuvre intègre également plusieurs éléments représentatifs de la Grande Île, notamment le caméléon, le Rova d'Antananarivo et une femme malgache vêtue d'habits traditionnels, avec tresses et bijoux. À travers ces images, les artistes souhaitent susciter la curiosité des visiteurs étrangers et leur donner envie de découvrir les différentes richesses culturelles et naturelles du pays.

Défi technique

Pensée aussi comme un photobooth accessible au public, l'installation a été conçue pour offrir plusieurs angles de prise de vue. Le groupe Hetsy explique : « On a voulu rechercher différents points d'inspiration afin de rendre l'oeuvre plus vivante et immersive. »

Le travail de transformation de l'appareil a représenté un véritable défi technique. Les artistes ont dû adapter un concept numérique à une structure réelle tout en tenant compte des contraintes climatiques et logistiques. L'avion a notamment été entièrement démonté puis remonté par l'équipe elle-même. Deux mois d'études ont été nécessaires avant un mois complet de réalisation. Des peintures non corrosives ont été utilisées afin de garantir la durabilité de l'oeuvre.

L'appareil utilisé est un Cessna 414 de 13 mètres d'envergure et de longueur, pour une hauteur de 3,5 mètres et un poids net de deux tonnes. Destiné autrefois aux vols nationaux, cet avion pouvait transporter jusqu'à sept passagers, en plus du copilote et du pilote. Après démontage, il a été déplacé de la zone nationale vers l'espace international de l'aéroport.

Selon Sandrine Rahantamalala, directrice de la communication de Ravinala Airports : « Ce projet vise avant tout à créer une ambiance positive au sein de l'aéroport tout en valorisant l'identité malgache. » Elle explique que l'appareil était immobilisé depuis plus de dix ans sur le tarmac réservé aux avions privés et se trouvait dans un état de dégradation avancé. Ravinala Airports a alors choisi de lui offrir une seconde vie à travers une démarche artistique et environnementale inscrite dans sa politique de responsabilité sociétale.

À travers cette initiative, l'aéroport souhaite également proposer au public un espace de découverte historique et culturelle, tout en transformant un ancien appareil inutilisé en attraction artistique durable.