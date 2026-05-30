Madagascar: PAarvis Analakely - Un concert en l'honneur des Bouka

Un grand spectacle organisé à l'Hôtel de Ville d'Analakely a rendu hommage à la famille Bouka après son ascension du mont Everest.

L'émotion et la fierté étaient au rendez-vous hier à l'Hôtel de Ville d'Analakely. Pour célébrer le retour au pays de la famille Bouka après leur exploit sur le mont Everest, le plus haut sommet du monde, un grand spectacle a été organisé devant un public venu nombreux.

Plusieurs autorités ont assisté à l'événement, notamment des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports. La soirée a été rythmée par une succession de prestations artistiques dans une ambiance festive et chaleureuse.

Parmi les artistes invités figurait le groupe Vain'Af, jeune quatuor originaire du Sud de Madagascar et formé en 2022. Le groupe s'est distingué avec son univers musical mêlant rock sudiste, punk et sonorités traditionnelles malgaches.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Moment fort de la soirée, la famille Bouka est montée sur scène aux côtés des membres du ministère pour interpréter en choeur le titre « We Are the World ».

Fierté nationale

Cette séquence symbolique, marquant l'unité et la célébration de leur réussite, s'est achevée sous un impressionnant feu d'artifice.

Le groupe Da Hopp a ensuite pris le relais sur scène et a tenu à remercier publiquement la famille Bouka pour ce moment de partage. D'autres artistes tels que Bolo, Tempo Gaigy et Big MJ ont également participé à cette soirée d'hommage dédiée à cette ascension historique.

À travers cet événement, le public a célébré non seulement une performance sportive exceptionnelle, mais aussi un symbole de dépassement de soi et de fierté nationale.