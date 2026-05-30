Madagascar: Montagne arasée

La semaine a été riche en exploit. D'abord la performance sensationnelle de la famille Bouka qui a réussi à hisser le drapeau malgache sur le sommet de l'Everest. Après un essai raté l'année dernière, le père et ses deux fils sont allés jusqu'au bout de leur rêve, c'en est un, et ont repoussé tous les obstacles.

C'est une gageure et peu donnaient de leur chance pour réussir ce pari fou. L'Everest culmine à 8.800 m et c'est presque impossible d'y arriver et surtout de rester en vie, vu les conditions de température et de pression à cette hauteur.

Au-delà de l'exploit surhumain, les Bouka ont envoyé un message fort aux jeunes et à toute la population en l'occurrence la persévérance, la volonté, le courage. Il n'y avait ni médaille ni prime à gagner, c'est plutôt la détermination de montrer au monde entier, qu'avec un mental à toute épreuve, un moral d'acier, on peut déplacer une montagne. L'Everest est plus qu'une montagne. Pour avoir une idée de ce qu'ils ont réalisé, c'est presque quatre fois la hauteur des trois principaux massifs de Madagascar en l'occurrence Marimokotro à Tsaratanàna (2876m), Pic Boby à Andringitra (2658 m) et Tsiafajavona à Ankaratra (2642m).

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C'est l'esprit même de l'entrepreneur de Zouzar Bouka, celui qui a fait renaître l'Hôtel de Ville de Tana et ce n'est que justice s'ils ont eu droit à un accueil populaire digne de leur victoire à cet endroit.

Les Bouka ont réussi là où les seigneurs de la terre battue ont échoué au tournoi de tennis de Roland-Garros. L'Italien Jannick Sinner, numéro Un mondial, a rendu les armes face au jeune argentin Juan Manuel Cerundolo (56ème ATP) en cinq sets après avoir mené deux à zéro.

Le Serbe Novak Djokovic (39 ans), quatrième joueur mondial, a été également sorti par le Brésilien de 20 ans Joâo Fonseca (26ème à l'ATP) en cinq sets après avoir mené 2 à 0 comme l'Italien.

Si les Bouka ont eu raison du froid glacial sur l'Everest (-36 degré) en moyenne, les deux géants du tennis ont succombé à la canicule qui sévit en France depuis quelques jours. L'Italien a même été tétanisé et a failli ne pas pouvoir finir le match.

La défaite inattendue de ces deux monstres sacrés du tennis reflète bien le niveau de performance des Bouka. Et qu'on peut très bien araser une montagne avec une foi inébranlable, une conviction infaillible et une confiance en soi inaltérable. Ce sont les leçons que le sport enseigne dans ces événements.