Madagascar: Conférence au CEDS - La transition énergétique se concrétise

Face aux défis climatiques et aux tensions géopolitiques, Madagascar doit accélérer sa transition énergétique. Le sujet a été au coeur d'une conférence organisée hier par le CEDS à Antaninarenina.

Géopolitique de la transition énergétique : rôle et place de Madagascar». Tel était l'intitulé de la conférence organisée hier à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA), à Antaninarenina, par le CEDS, dans le cadre des activités de sa 22e promotion.

La rencontre a mis en lumière les nombreux enjeux auxquels Madagascar doit faire face pour réussir sa transformation énergétique. Si le pays dispose d'importantes ressources en énergies renouvelables, notamment solaire, hydraulique et éolienne, il demeure fortement dépendant des importations de produits pétroliers pour satisfaire ses besoins énergétiques.

Cette dépendance constitue un facteur de vulnérabilité dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques. Depuis le déclenchement de la crise au Moyen-Orient en février, les risques pesant sur l'approvisionnement et les prix des hydrocarbures rappellent la fragilité de la sécurité énergétique nationale.

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La transition énergétique apparaît également comme une réponse aux effets du changement climatique. Madagascar figure parmi les pays les plus exposés aux conséquences du dérèglement climatique alors qu'il compte parmi les faibles émetteurs de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale.

Conditions

Les intervenants ont rappelé que cette transition s'inscrit dans un mouvement mondial amorcé depuis plusieurs décennies. Selon eux, le monde traverse actuellement une nouvelle phase de développement énergétique, caractérisée par l'essor des énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien.

Pour réussir cette mutation, plusieurs conditions sont nécessaires, notamment l'existence d'une vision stratégique à long terme, de politiques publiques adaptées et d'une gouvernance efficace. « Une administration publique performante est au coeur du développement national », a souligné Olivier Donat Andriamahefaparany, ancien ministre de l'Énergie et des Mines.

Les participants ont également insisté sur le lien de plus en plus étroit entre énergie et exploitation minière. Dans le contexte actuel, les ressources minières stratégiques occupent une place centrale dans le développement économique et énergétique des nations, faisant de ce secteur un enjeu majeur pour l'avenir de Madagascar.