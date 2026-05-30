Madagascar: Sortie médiatique - Deuxième émission spéciale du Chef de l'État

Demain à 20 heures, à la radio et à la télévision publique, ainsi que sur quelques stations privées. C'est le rendez-vous donné par la présidence de la Refondation de la République pour une émission spéciale du colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État. Il s'agira de la deuxième sortie médiatique, sous ce format, qu'il effectuera après celle du 16 novembre 2025.

Les sujets que le locataire d'Iavoloha va aborder durant cette sortie médiatique ne sont pas indiqués. Contacté sur ce point, Harry Laurent Rahajason, directeur de la communication de l'institution présidentielle, indique : «C'est le Président [président de la Refondation de la République] qui va effectuer une intervention médiatique. C'est lui qui sait ce qu'il dira. Respectons cela. Laissons-le libre de ce qu'il va dire.»

À s'en tenir à quelques indiscrétions, toutefois, la sortie médiatique de l'officier supérieur est surtout en vue du coup d'envoi officiel du processus des concertations nationales, le 3 juin. Il est probable que le Chef de l'État fasse part des objectifs et de la finalité de l'initiative. Par ailleurs, le colonel Randrianirina devrait également défendre le bilan des sept mois de l'administration de la Refondation. Une posture qu'il a prise depuis quelque temps dans ses discours durant ses déplacements hors de la capitale.