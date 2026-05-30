Madagascar: Fête nationale - Les pointeurs lasers et les pétards interdits

30 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

L'utilisation de pointeurs lasers et de pétards est interdite durant les festivités de l'indépendance, notamment dans les lieux très fréquentés et sur la voie publique. « Toutes les mesures seront prises afin de préserver l'ordre public et la sécurité de tous », a déclaré le général Tiana Dodo Andrianilaina, président du Comité Technique National chargé de l'organisation de la célébration du 66e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar. C'était lors d'une conférence de presse tenue hier dans la salle de réunion du ministère des Forces armées

Il est rappelé que l'utilisation et la vente de lasers et de pétards sont interdites durant les célébrations.

« Les pointeurs lasers n'ont pas été conçus pour être des jouets ou des instruments destinés aux enfants. Ils présentent un danger potentiel pour la santé oculaire. Ils peuvent entraîner une cécité irréversible, car ils brûlent le centre de la vision », a indiqué une source autorisée, hier.

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