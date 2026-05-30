Madagascar: État-civil - Les données personnelles exposées au risque de détournement

30 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La Commission malagasy de l'informatique et des libertés (CMIL) appelle à une prise de conscience collective sur la gestion des identités numériques. « La technologie connaît un essor.

Une fois que nous utilisons les réseaux sociaux, nous laissons des traces numériques de nos identités. Il est important de sécuriser nos informations sur ces plateformes. Elles peuvent être détournées par des personnes malintentionnées à des fins imprévues », a indiqué Liva Ratsimbazafy, vice-présidente de CMIL. C'était lors d'un grand débat public régional à Antsiranana, les 28 et 29 mai, dans le cadre du processus de transformation numérique engagé à Madagascar.

Autorisation

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce débat public, soutenu par le projet Prodigy, vise à instaurer un dialogue de proximité pour promouvoir un environnement numérique sûr, transparent et respectueux des libertés de chaque citoyen. « La collecte de données, notamment les données sensibles, requiert impérativement le consentement de l'utilisateur. De plus, l'utilisation de ces informations est limitée dans le temps, et chaque citoyen dispose d'un droit d'opposition si ses données sont exploitées de manière abusive », renchérit Liva Ratsimbazafy. Elle souligne que toute personne manipulant des données personnelles doit impérativement obtenir l'autorisation de la CMIL. C'est cette commission qui définit et limite le cadre de leur utilisation.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.