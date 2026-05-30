Madagascar: Enseignement - Les études anglophones offrent des opportunités

Les diplômés en Études anglophones de l'université d'Antananarivo peuvent s'intégrer dans plusieurs secteurs d'activités. Fenara, l'une des cent quatorze diplômées en licence de cette filière cette année, témoigne des nombreuses opportunités qu'offre la maîtrise de la langue anglaise, notamment dans les carrières internationales.

« Savoir parler anglais ouvre de nombreuses opportunités, surtout pour les carrières internationales. Au départ, je m'intéressais surtout à la traduction, mais c'est en troisième année que j'ai réalisé l'importance de la recherche. C'est dans ce domaine que l'on peut réellement mettre en pratique et exploiter ses compétences. Cela m'est aussi très utile pour les autres études que je poursuis », confie-t-elle lors de la cérémonie de sortie de la promotion Hope, organisée hier à l'université d'Antananarivo.

Les débouchés sont diversifiés pour les diplômés de cette filière. Certains se dirigent vers les métiers de traducteur-interprète, commercial international, maître de cérémonie, responsable marketing, guide touristique, attaché de presse, agent de voyages, employé d'ambassade ou d'aéroport, tandis que d'autres se tournent vers l'enseignement secondaire.

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Selon Soavolana Razafintsalama, directrice du département d'Études anglophones à la Faculté des lettres et des sciences humaines à l'université d'Antananarivo, les étudiants ont suivi trois parcours : l'enseignement de la langue anglaise et des cultures du monde anglophone, l'anglais appliqué au monde professionnel ainsi que l'anglais associé au japonais. « Ils sont au total cent trente-deux étudiants, dont cent quatorze ont obtenu leur licence cette année», précise-t-elle.

Au cours de leur formation, les étudiants ont été préparés à exprimer leurs idées, développer leur esprit critique, défendre leurs points de vue et proposer des solutions pour le développement de leur pays d'origine.

La responsable souligne également une hausse du nombre d'étudiants intéressés par cette filière.

« Nous constatons une augmentation du nombre d'étudiants souhaitant intégrer le département d'anglais. Tout le monde connaît l'importance de la langue anglaise dans le domaine professionnel dans notre pays. Nous formons des étudiants prêts à intégrer immédiatement le monde du travail », explique-t-elle.